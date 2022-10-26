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Ксению Собчак подозревают в вымогательстве у госкорпорации

В доме журналистки прошел обыск

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По информации СМИ, Ксения Собчак сейчас находится за пределами Российской Федерации

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Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Утром 26 октября в ее доме прошел обыск.

— Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха», — цитирует агентство слова своего источника.

Сама Ксения пока никак не комментировала происходящее. По данным СМИ, она сейчас находится за пределами России.

Ранее правоохранительные органы задержали коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Он также проходит по уголовному делу о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы. Следствие просит отправить его под арест до 24 декабря. Аналогичную меру пресечения следствие запросило для бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, который также задержан по подозрению в вымогательстве.

TatlerКсения СобчакВымогательствоУголовное делоРостех
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