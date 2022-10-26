В Новосибирске задержали криминального авторитета — он разыскивался за заказное убийство
19-летней давности
Мужчину этапировали в Иркутскую область
В Новосибирске задержан 62-летний мужчина, которого следствие считает криминальным авторитетом из Братска. Он был в федеральном розыске за убийство по найму
В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что речь идет об убийстве бизнесмена. По версии следствия, в 2003 году обвиняемый обратился к подконтрольным лидерам банды из Братска, чтобы они организовали убийство руководителя ООО «Трансстройавтоматика» за деньги. Руководителями этой банды стали Евгений Ярцев и Владимир Пинигин. Те в свою очередь поручили совершение преступления банде под руководством Сергея Устюжанина, которая действовала на территории Иркутска.
Исполнители получили нужную информацию о бизнесмене и два месяца готовились к делу.
В 2010 году суд признал виновными исполнителей, а также Ярцева, Пинигина и Устюжанина в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве предпринимателя и бандитизме. Их осудили к длительным срокам лишения свободы, передает региональный СК.
Криминального авторитета объявили в розыск в 2008 году, ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело приостановили. Обнаружить фигуранта дела удалось в октябре 2022 года.
— 21 октября сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области мужчина задержан в Новосибирске. Он этапирован в Иркутск, помещен в
Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 33, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Подстрекательство к совершению убийства организованной группой по найму, сопряженного с бандитизмом»). Расследование уголовного дела продолжается.
В начале октября в Новосибирске до суда дошло дело об убийстве