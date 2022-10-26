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В Новосибирске задержали криминального авторитета — он разыскивался за заказное убийство 19-летней давности

Мужчину этапировали в Иркутскую область

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Мужчину объявили в розыск в 2008 году

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В Новосибирске задержан 62-летний мужчина, которого следствие считает криминальным авторитетом из Братска. Он был в федеральном розыске за убийство по найму 19-летней давности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что речь идет об убийстве бизнесмена. По версии следствия, в 2003 году обвиняемый обратился к подконтрольным лидерам банды из Братска, чтобы они организовали убийство руководителя ООО «Трансстройавтоматика» за деньги. Руководителями этой банды стали Евгений Ярцев и Владимир Пинигин. Те в свою очередь поручили совершение преступления банде под руководством Сергея Устюжанина, которая действовала на территории Иркутска.

Исполнители получили нужную информацию о бизнесмене и два месяца готовились к делу. 13 ноября 2003 года в Свердловском районе Иркутска члены банды застрелили потерпевшего из обреза ружья. Подозреваемые скрылись с места преступления, однако их задержали правоохранители.

В 2010 году суд признал виновными исполнителей, а также Ярцева, Пинигина и Устюжанина в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве предпринимателя и бандитизме. Их осудили к длительным срокам лишения свободы, передает региональный СК.

Криминального авторитета объявили в розыск в 2008 году, ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело приостановили. Обнаружить фигуранта дела удалось в октябре 2022 года.

— 21 октября сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области мужчина задержан в Новосибирске. Он этапирован в Иркутск, помещен в СИЗО-1, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 33, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Подстрекательство к совершению убийства организованной группой по найму, сопряженного с бандитизмом»). Расследование уголовного дела продолжается.

В начале октября в Новосибирске до суда дошло дело об убийстве 35-летней давности. Фигуранта дела задержали, когда тот решил получить паспорт.

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