В Новосибирске задержали криминального авторитета — он разыскивался за заказное убийство 19-летней давности

В Новосибирске задержан 62-летний мужчина, которого следствие считает криминальным авторитетом из Братска. Он был в федеральном розыске за убийство по найму 19-летней давности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что речь идет об убийстве бизнесмена. По версии следствия, в 2003 году обвиняемый обратился к подконтрольным лидерам банды из Братска, чтобы они организовали убийство руководителя ООО «Трансстройавтоматика» за деньги. Руководителями этой банды стали Евгений Ярцев и Владимир Пинигин. Те в свою очередь поручили совершение преступления банде под руководством Сергея Устюжанина, которая действовала на территории Иркутска.

