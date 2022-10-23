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Сорвало крышу общежития

Как восстанавливают съехавшую крышу у школы — 10 фото с места происшествия под Новосибирском

В правительстве НСО отмечают, что происшествие не повлияет на образовательный процесс

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Ураган снес покрытие над спортивным залом

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В поселке Мочище в Новосибирской области во время урагана, который начался ночью 23 октября, снесло крышу со школы. Сейчас ее восстанавливают рабочие.

Территорию школы отгородили

Территорию школы отгородили

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— Это старшая школа, где дети учатся. Сегодня выходной. Директор сказала нам, что рабочие всё уже убирают. Будут восстанавливать. Учиться они должны завтра выйти, — рассказал один из жителей поселка Мочище. — По сути, школа в аварийном состоянии. Учатся там 10 классов, примерно получается человек 300. Школа очень старая, по моему 70-х годов, ни разу капитального ремонта не было.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что крыша была повреждена над спортивным залом.

— Работают восстановительная бригада и представители администрации района. На учебный процесс ситуация не повлияет, — заверили в правительстве региона.

Фасад здания не пострадал

Фасад здания не пострадал

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По данным МЧС, сила ветра составила <nobr class="_">25–28 м/с</nobr>

По данным МЧС, сила ветра составила 25–28 м/с

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Последствия устраняет небольшая бригада рабочих

Последствия устраняет небольшая бригада рабочих

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Ураган снес покрытие над спортивным залом

Ураган снес покрытие над спортивным залом

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Фотокорреспондент НГС Алина Скитович заметила рядом со школой тропинку, по которой ходят местные жители

Фотокорреспондент НГС Алина Скитович заметила рядом со школой тропинку, по которой ходят местные жители

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По данным правительства, ситуация не повлияет на учебный процесс

По данным правительства, ситуация не повлияет на учебный процесс

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Ночью 24 октября, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

Ночью 24 октября, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

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Сила ветра составит <nobr class="_">17–22 м/с</nobr>

Сила ветра составит 17–22 м/с

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С самого утра НГС следит за происходящим в Новосибирске и области в онлайн-трансляции. Читайте, как обрушилась крыша на улице Станционной, сотрудники МЧС устраняли последствия, и какие еще объекты пострадали из-за урагана.

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