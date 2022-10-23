Как восстанавливают съехавшую крышу у школы — 10 фото с места происшествия под Новосибирском
В правительстве НСО отмечают, что происшествие не повлияет на образовательный процесс
В поселке Мочище в Новосибирской области во время урагана, который начался ночью 23 октября, снесло крышу со школы. Сейчас ее восстанавливают рабочие.
— Это старшая школа, где дети учатся. Сегодня выходной. Директор сказала нам, что рабочие всё уже убирают. Будут восстанавливать. Учиться они должны завтра выйти, — рассказал один из жителей поселка Мочище. — По сути, школа в аварийном состоянии. Учатся там 10 классов, примерно получается человек 300. Школа очень старая, по моему
В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что крыша была повреждена над спортивным залом.
— Работают восстановительная бригада и представители администрации района. На учебный процесс ситуация не повлияет, — заверили в правительстве региона.
С самого утра НГС следит за происходящим в Новосибирске и области в онлайн-трансляции. Читайте, как обрушилась крыша на улице Станционной, сотрудники МЧС устраняли последствия, и какие еще объекты пострадали из-за урагана.