Как восстанавливают съехавшую крышу у школы — 10 фото с места происшествия под Новосибирском

— Это старшая школа, где дети учатся. Сегодня выходной. Директор сказала нам, что рабочие всё уже убирают. Будут восстанавливать. Учиться они должны завтра выйти, — рассказал один из жителей поселка Мочище. — По сути, школа в аварийном состоянии. Учатся там 10 классов, примерно получается человек 300. Школа очень старая, по моему 70-х годов, ни разу капитального ремонта не было.