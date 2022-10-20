Две фуры разбились на трассе в НСО: два человека погибли — на месте работают МЧС и скорая
Дорогу временно перекрыли
Две фуры столкнулись рано утром на трассе
Одного из пострадавших спасли сотрудники МЧС.
— Они деблокировали травмированного водителя одного транспортного средства и передали бригаде скорой медицинской помощи. По оперативной информации, в результате ДТП погибли два человека — водитель одного грузового автомобиля и пассажир второго, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Трасса временно перекрыта в обоих направлениях — сотрудники ГИБДД пропускают транспорт по обочине.
Экипажи ГИБДД организовали объезд легкового транспорта по обочине дороги.
— Всего в настоящий момент для ликвидации аварии реагировали 10 человек и 5 единиц техники, — добавили в ведомстве. — Также для устранения затора на месте ДТП работают специалисты и техника ДРСУ. МЧС напоминает гражданам о высоком риске возникновения ДТП в осенний период при гололедице и иных погодных явлениях.
Утром 17 октября в поселке Горном Тогучинского района Новосибирской области погиб водитель загоревшейся фуры.