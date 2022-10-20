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СрочноДве фуры разбились на трассе - двое погибли
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Две фуры разбились на трассе в НСО: два человека погибли — на месте работают МЧС и скорая

Дорогу временно перекрыли

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Страшное ДТП перекрыло трассу

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Две фуры столкнулись рано утром на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области — по предварительной информации, погибли два человека. ДТП произошло в Татарском районе в 06:44.

Одного из пострадавших спасли сотрудники МЧС.

— Они деблокировали травмированного водителя одного транспортного средства и передали бригаде скорой медицинской помощи. По оперативной информации, в результате ДТП погибли два человека — водитель одного грузового автомобиля и пассажир второго, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Трасса временно перекрыта в обоих направлениях — сотрудники ГИБДД пропускают транспорт по обочине.

Экипажи ГИБДД организовали объезд легкового транспорта по обочине дороги.

— Всего в настоящий момент для ликвидации аварии реагировали 10 человек и 5 единиц техники, — добавили в ведомстве. — Также для устранения затора на месте ДТП работают специалисты и техника ДРСУ. МЧС напоминает гражданам о высоком риске возникновения ДТП в осенний период при гололедице и иных погодных явлениях.

Утром 17 октября в поселке Горном Тогучинского района Новосибирской области погиб водитель загоревшейся фуры.

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