«Не сдержался и нажал на газ»: подросток переехал подругу на автомобиле — ее мать считает, что дело в ревности

Очевидцы инцидента отмечают, что после ДТП Владислав убедил друзей перевезти пострадавшую на территорию детского сада в соседнее село, а ее родственникам заявить, что девушка упала с горки. О травмах школьницы сообщили дедушке Светланы, который вызвал на место происшествия медиков. Пострадавшую сначала госпитализировали в местную клинику, затем перевезли на лечение в Новосибирскую областную больницу.



Очевидцы ЧП в общении с полицейскими не смогли объяснить причину поведения Владислава. Сам парень заявил при опросе, что сел за руль после того, как «кто-то из толпы» попросил его подогнать автомобиль ближе к остановке. При этом он также уверял, что во время движения «кто-то из толпы начал прыгать на машину». Кто именно, он не помнит. Версию о падении с горки, по его словам, предложила сама потерпевшая.