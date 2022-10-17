«Не сдержался и нажал на газ»: подросток переехал подругу на автомобиле — ее мать считает, что дело в ревности
Полиция Чистоозерного района Новосибирской области отказалась возбуждать уголовное дело против подростка, который сел за руль машины своего отца, а затем сбил подругу.
Инцидент произошел ночью 14 июля на автобусной остановке в селе Мироновка, где отдыхала компания подростков. Как выяснили правоохранители (копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела имеется в распоряжении редакции),
Очевидцы инцидента отмечают, что после ДТП Владислав убедил друзей перевезти пострадавшую на территорию детского сада в соседнее село, а ее родственникам заявить, что девушка упала с горки. О травмах школьницы сообщили дедушке Светланы, который вызвал на место происшествия медиков. Пострадавшую сначала госпитализировали в местную клинику, затем перевезли на лечение в Новосибирскую областную больницу.
Очевидцы ЧП в общении с полицейскими не смогли объяснить причину поведения Владислава. Сам парень заявил при опросе, что сел за руль после того, как «кто-то из толпы» попросил его подогнать автомобиль ближе к остановке. При этом он также уверял, что во время движения «кто-то из толпы начал прыгать на машину». Кто именно, он не помнит. Версию о падении с горки, по его словам, предложила сама потерпевшая.
Мать Светланы полагает, что причина инцидента — ревность. По ее словам, Владислав якобы был тайно влюблен в ее дочь, но открыто завязывать отношения ей не предлагал.
— Увидев дочь с другим, возможно, он не сдержался и нажал на газ, — отметила женщина.
9 сентября следователь отдела МВД по Чистоозерному району внесла отказ в возбуждении уголовного дела.
— Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии (имя скрыто редакцией) состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС», — говорится в постановлении.
Полицейские сослались на тот факт, что на момент совершения преступления Владиславу не было 16 лет, а значит, он «не может быть признан субъектом преступления».
— Получается, в том, что моя дочь получила тяжкий вред здоровью, никто не виноват. 13 октября мы были на рентгене. Только-только начинаем ходить без костылей. Я хочу оспорить постановление, — заявила в разговоре с журналистом НГС мать пострадавшей.
Адвокат Яна Каменева, комментируя постановление, заявила, что, по ее мнению, решение полицейских вполне законно. При этом она подчеркнула, что мать пострадавшей девушки вправе обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда. Исходя из судебной практики, сумма взыскания может варьироваться от 100 до 400 тысяч рублей, не считая компенсации затрат на лечение.
— Кроме того, материалы в отношении лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, должны быть направлены в отдел по работе с несовершеннолетними с целью постановки его на учет и направлению на комиссию по делам несовершеннолетних, — добавила Каменева.
По ее словам, соответчиком по делу можно привлечь владельца автомобиля, который пустил за руль несовершеннолетнего подростка.
Ранее на ДТП, в котором новосибирский велосипедист потерял ногу, обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Виновника аварии не могли установить больше года, поскольку водитель автомобиля, попавшего в аварию, сослался на плохое самочувствие на момент столкновения.