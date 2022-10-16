На военном полигоне в Белгородской области открыли стрельбу. Погибли 11 человек

На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двое граждан СНГ открыли стрельбу. Это произошло около 10 часов утра по местному времени. Об инциденте сообщили в Минобороны РФ, там назвали случившееся терактом.



— Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения, — сообщили в Минобороны РФ. — Ответным огнем двое террористов на полигоне ЗВО уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы.

