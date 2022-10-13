В Белгороде в результате обстрела поврежден жилой дом
Глава региона рассказал о последствиях
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Белгород. По его словам, в городе работает ПВО.
— Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется, — написал Гладков у себя в Telegram-канале. — На месте находится начальник ГУ МЧС Сергей Потапов, мой заместитель Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов и все оперативные и медицинские службы.
Глава Белгорода Антон Иванов также рассказал о повреждениях.
— Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на
Антон Иванов уточнил, что на текущий момент данных о пострадавших нет.
— Сотрудники МЧС, ГО ЧС, УК проводят поквартирный обход. На текущий момент данных о пострадавших нет. Разворачиваем оперштаб. Жителей дома будем расселять в гостиницу, — уточнил мэр Белгорода.
Кроме того, Гладков сообщил об обстрелах села Красное Шебекинского городского округа.
— По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения. Подомовой обход продолжается главой муниципального образования и оперативными службами, — отчитался Гладков.
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Об обстрелах региона сообщается не первый раз. 8 октября Белгородскую область несколько раз обстреливали со стороны Украины. Тогда пострадали села Щетиновка, Бюрич и Тишанка, хутор Тополи, а также города Шебекино и Грайворон. В трех случаях губернатор прямо называл ВСУ виновниками обстрелов.
В начале этой недели российские вооруженные силы нанесли несколько ударов по Украине. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом подтвердил, что ракетные удары по Киеву утром 10 октября запущены «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины» в ответ на «теракты и попытки подобных преступлений» киевского режима, в том числе подрыв Крымского моста. Также глава государства отметил, что если теракты на территории России будут продолжаться, ответы со стороны РФ «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».
Вторя президенту РФ, спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 октября лишний раз подчеркнул, что «если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», и пригрозил, что те, «кто окажет сопротивление, [будут] уничтожены».