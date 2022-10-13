В Белгороде в результате обстрела поврежден жилой дом

В начале этой недели российские вооруженные силы нанесли несколько ударов по Украине. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом подтвердил, что ракетные удары по Киеву утром 10 октября запущены «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины» в ответ на «теракты и попытки подобных преступлений» киевского режима, в том числе подрыв Крымского моста. Также глава государства отметил, что если теракты на территории России будут продолжаться, ответы со стороны РФ «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».