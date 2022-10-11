19-летний промышленный альпинист сорвался с высоты в Краснообске и погиб
Его брат ищет свидетелей трагедии
Днем 8 октября в рабочем поселке Краснообск с высоты сорвался промышленный альпинист. 19-летний парень скончался на месте. Об этом НГС рассказал брат погибшего Денис Денисов.
Погибшего звали Михаил Денисов. В доме по адресу Краснообск, 7 он выполнял ремонт межпанельных швов:
— Разбился, сообщила полиция. Пока неизвестно, с какого этажа упал, как. Ничего не понятно. Хотелось бы выяснить, что произошло. Чтобы люди, которые что-то видели, рассказали, — поделился с НГС брат погибшего.
Михаил зарабатывал промышленным альпинизмом 2–3 года, до этого около 9 лет занимался альпинистским спортом.
Брат погибшего Денис сообщил НГС, что не знает, в какой именно компании работал Михаил. Дом по адресу Краснообск, 7, обслуживает ТСЖ «Краснообск-7», связаться с ним на момент написания новости не удалось.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводится по признакам статьи 216.2 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Летом 2021 года в Железнодорожном районе Новосибирска с бизнес-центра «Лига-Капитал» сорвался промышленный альпинист. Мужчина очищал фасад здания.