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Промышленный альпинист сорвался с бизнес-центра «Лига-Капитал» во время мытья окон

Мужчина скончался на месте

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С какого этажа сорвался альпинист, пока неизвестно

С какого этажа сорвался альпинист, пока неизвестно

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Сегодня утром, 16 июня, в Железнодорожном районе Новосибирска с бизнес-центра «Лига-Капитал» сорвался промышленный альпинист.

— В 09:48 упал альпинист, — сообщил в редакцию НГС читатель.

Как говорят очевидцы, у альпиниста сорвалось крепление

Как говорят очевидцы, у альпиниста сорвалось крепление

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В службу 112 неоднократно поступали вызовы с 09:49 о том, что с высоты упал человек.

По словам очевидцев, альпинист не выжил. На момент публикации информации о том, с какого этажа сорвался альпинист, не было.

В администрации бизнес-центра корреспонденту НГС сообщили, что об инциденте ничего неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также не дали комментарий по ситуации.

В марте в Новосибирске промышленный альпинист упал с высоты третьего этажа, когда чистил крышу НГУ от снега.

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