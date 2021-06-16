Промышленный альпинист сорвался с бизнес-центра «Лига-Капитал» во время мытья окон

Сегодня утром, 16 июня, в Железнодорожном районе Новосибирска с бизнес-центра «Лига-Капитал» сорвался промышленный альпинист.
— В 09:48 упал альпинист, — сообщил в редакцию НГС читатель.
В службу 112 неоднократно поступали вызовы с 09:49 о том, что с высоты упал человек.
По словам очевидцев, альпинист не выжил. На момент публикации информации о том, с какого этажа сорвался альпинист, не было.
В администрации бизнес-центра корреспонденту НГС сообщили, что об инциденте ничего неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также не дали комментарий по ситуации.
В марте в Новосибирске промышленный альпинист упал с высоты третьего этажа, когда чистил крышу НГУ от снега.