В Новосибирске промышленный альпинист сорвался с 3-го этажа, когда чистил крышу НГУ

В Новосибирске промышленный альпинист упал с высоты третьего этажа, когда чистил крышу НГУ от снега. Инцидент произошел сегодня около 16:00.
— С третьего этажа здания по адресу: Пирогова, 2, альпинист скидывал снег. Веревка оборвалась, — такая информация поступила в службу 112.
По предварительной информации, мужчина жив.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили инцидент и добавили, что сейчас им будет заниматься следственный комитет.
Корреспондент НГС отправила запрос в НГУ с просьбой прокомментировать инцидент.
На прошлой неделе новосибирские следователи начали проверку из-за падения промышленного альпиниста с высоты на улице 1905 года. 44-летний мужчина счищал снег и наледь с балконов и парапетов 26-этажного здания и сорвался вниз.