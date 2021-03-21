21 марта воскресенье
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 74.14
eur 88.43

Все новости

Все новости

В Новосибирске промышленный альпинист сорвался с 3-го этажа, когда чистил крышу НГУ

Мужчину увезли на скорой

2 291
20Обсудить

Поделиться

Инцидент произошел сегодня около 16:00

Инцидент произошел сегодня около 16:00

Поделиться

В Новосибирске промышленный альпинист упал с высоты третьего этажа, когда чистил крышу НГУ от снега. Инцидент произошел сегодня около 16:00.

— С третьего этажа здания по адресу: Пирогова, 2, альпинист скидывал снег. Веревка оборвалась, — такая информация поступила в службу 112.

По предварительной информации, мужчина жив.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили инцидент и добавили, что сейчас им будет заниматься следственный комитет.

Корреспондент НГС отправила запрос в НГУ с просьбой прокомментировать инцидент.

На прошлой неделе новосибирские следователи начали проверку из-за падения промышленного альпиниста с высоты на улице 1905 года. 44-летний мужчина счищал снег и наледь с балконов и парапетов 26-этажного здания и сорвался вниз.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

падение с высотыпромышленный альпинист
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...