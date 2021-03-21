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В СК рассказали, почему с крыши НГУ сорвался альпинист, хотя у него и была страховочная веревка

Мужчина жив и сейчас находится в больнице

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Мужчина работал с использованием страховочной веревки, но она его подвела

Мужчина работал с использованием страховочной веревки, но она его подвела

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Следователи рассказали, почему с крыши НГУ сорвался альпинист

Новосибирские следователи начали проверку из-за падения промышленного альпиниста со здания НГУ. Инцидент произошел сегодня около 16:00.

— По предварительным данным, 31-летний мужчина счищал снег с козырька на уровне 3-го этажа. Страховочная веревка была закреплена на крыше. При расчистке мужчина соскользнул с козырька и повис на страховочной веревке на уровне 2-го этажа. Пока он пытался спуститься на землю, веревка перетерлась о металлическую кромку козырька, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Мужчина упал на землю, но выжил. Его доставили в больницу.

— В рамках проверки предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении высотных работ, — добавили в Следственном комитете.

На прошлой неделе новосибирские следователи начали проверку из-за падения промышленного альпиниста с высоты на улице 1905 года. 44-летний мужчина счищал снег и наледь с балконов и парапетов 26-этажного здания и сорвался вниз.

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промышленный альпиниступал с высоты
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