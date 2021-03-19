Сорвавшийся с высоты альпинист сейчас находится в больнице Новосибирска
Новосибирские следователи начали проверку из-за падения промышленного альпиниста с высоты. 44-летний мужчина счищал снег и наледь с балконов и парапетов 26-этажного здания на улице 1905 года. Инцидент произошел утром в эту пятницу, 19 марта.
— По предварительным данным, спускаясь вниз на тросе, мужчина неправильно зафиксировал страховочный пояс и сорвался с высоты 15-го этажа. Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По словам очевидцев, мужчину спасло то, что во время падения он пытался замедлить скорость с помощью веревки.
— В рамках проверки предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении высотных работ, — добавили в Следственном комитете.
Днем в воскресенье, 7 марта, с Октябрьского моста в Новосибирске упал мужчина. На помощь ему бросились очевидцы, они же вызвали спасателей и скорую помощь.