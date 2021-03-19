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Следователи рассказали, почему с высоты 15-го этажа сорвался альпинист и что его спасло

Мужчина сейчас находится в больнице

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По словам очевидцев, альпиниста спасло то, что во время падения он пытался замедлить скорость с помощью веревки

По словам очевидцев, альпиниста спасло то, что во время падения он пытался замедлить скорость с помощью веревки

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Сорвавшийся с высоты альпинист сейчас находится в больнице Новосибирска

Новосибирские следователи начали проверку из-за падения промышленного альпиниста с высоты. 44-летний мужчина счищал снег и наледь с балконов и парапетов 26-этажного здания на улице 1905 года. Инцидент произошел утром в эту пятницу, 19 марта.

— По предварительным данным, спускаясь вниз на тросе, мужчина неправильно зафиксировал страховочный пояс и сорвался с высоты 15-го этажа. Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По словам очевидцев, мужчину спасло то, что во время падения он пытался замедлить скорость с помощью веревки.

— В рамках проверки предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении высотных работ, — добавили в Следственном комитете.

Днем в воскресенье, 7 марта, с Октябрьского моста в Новосибирске упал мужчина. На помощь ему бросились очевидцы, они же вызвали спасателей и скорую помощь.

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падение с высотыпромышленный альпинизм
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