19 марта пятница
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 73.66
eur 88.12
Тема дняТрагедия Веры Пехтелевой. Повторится ли у нас?

Все новости

Все новости

В Новосибирске альпинист сорвался с 15-го этажа, когда чистил снег. Мужчина выжил

С места происшествия пострадавшего увезли на скорой

5 044
21Обсудить

Поделиться

Альпинист во время падения пытался удержаться на веревке

Альпинист во время падения пытался удержаться на веревке

Поделиться

Новосибирский альпинист сорвался с 15-го этажа и выжил

Сегодня 19 марта на улице 1905 год в Новосибирске с 15-го этажа дома упал промышленный альпинист. Инцидент произошел сегодня около 11:20. Мужчина с напарником сбивали наледь и снег с балконов и подоконников.

— До 10-го этажа ему удавалась путаться в веревках, потом, видимо, летел с 10-го вниз. Нога сломана была. До приезда скорой был жив, пытался говорить. Скорая с мигалками повезла живого. Но с такой высоты упасть. Карабин сломан был. Возможно, сломался, пока падал, так как он по веревке скользил, — рассказала читательница НГС.

В службе 112 рассказали, что поступило сразу несколько звонков очевидцев, которые сообщили, что вниз с 15-го этажа сорвался мужчина около 40 лет.

— Он не погиб. Сбрасывали снег и наледь с парапетов, балконов, везде проходили. Я не видел этого, как он сорвался, — рассказал мастер управляющей компании «Олимп».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Днем в воскресенье, 7 марта, с Октябрьского моста в Новосибирске упал мужчина. На помощь ему бросились очевидцы, они же вызвали спасателей и скорую помощь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

альпиниступал с высоты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (21)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...