В Новосибирске альпинист сорвался с 15-го этажа, когда чистил снег. Мужчина выжил

Новосибирский альпинист сорвался с 15-го этажа и выжил
Сегодня 19 марта на улице 1905 год в Новосибирске с 15-го этажа дома упал промышленный альпинист. Инцидент произошел сегодня около 11:20. Мужчина с напарником сбивали наледь и снег с балконов и подоконников.
— До 10-го этажа ему удавалась путаться в веревках, потом, видимо, летел с 10-го вниз. Нога сломана была. До приезда скорой был жив, пытался говорить. Скорая с мигалками повезла живого. Но с такой высоты упасть. Карабин сломан был. Возможно, сломался, пока падал, так как он по веревке скользил, — рассказала читательница НГС.
В службе 112 рассказали, что поступило сразу несколько звонков очевидцев, которые сообщили, что вниз с 15-го этажа сорвался мужчина около 40 лет.
— Он не погиб. Сбрасывали снег и наледь с парапетов, балконов, везде проходили. Я не видел этого, как он сорвался, — рассказал мастер управляющей компании «Олимп».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Днем в воскресенье,