С Октябрьского моста упал мужчина — его эвакуировали спасатели

Днем в воскресенье, 7 марта, с Октябрьского моста в Новосибирске упал мужчина. На помощь ему бросились очевидцы, они же вызвали спасателей и скорую помощь.
Пострадавшим оказался молодой мужчина, он получил множественные переломы.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала про операцию по спасению пострадавшего и восхитилась действиями очевидцев:
— Сегодня с моста упал человек, но сразу к нему бросились прогуливающиеся на набережной люди. Вызвали скорую, спасателей. Все приехали очень быстро и человека спасли. В такие минуты я счастлива, что живу в окружении таких людей!
В службе «112» НГС сообщили, что точно неизвестно, откуда упал мужчина — с самого моста или с опоры, поскольку от очевидцев поступала противоречивая информация.
Люди регулярно падают с новосибирских мостов. Один из последних случаев произошел в ноябре, когда под мостом нашли тело 18-летнего студента СибГУТИ.