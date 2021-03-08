С Октябрьского моста упал мужчина — его эвакуировали спасатели

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала про операцию по спасению пострадавшего и восхитилась действиями очевидцев:



— Сегодня с моста упал человек, но сразу к нему бросились прогуливающиеся на набережной люди. Вызвали скорую, спасателей. Все приехали очень быстро и человека спасли. В такие минуты я счастлива, что живу в окружении таких людей!