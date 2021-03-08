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С Октябрьского моста упал мужчина — его эвакуировали спасатели

Молодой человек получил множественные переломы

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Инцидент произошел около 16:00

Инцидент произошел около 16:00

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Днем в воскресенье, 7 марта, с Октябрьского моста в Новосибирске упал мужчина. На помощь ему бросились очевидцы, они же вызвали спасателей и скорую помощь.

Пострадавшим оказался молодой мужчина, он получил множественные переломы.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала про операцию по спасению пострадавшего и восхитилась действиями очевидцев:

— Сегодня с моста упал человек, но сразу к нему бросились прогуливающиеся на набережной люди. Вызвали скорую, спасателей. Все приехали очень быстро и человека спасли. В такие минуты я счастлива, что живу в окружении таких людей!

В службе «112» НГС сообщили, что точно неизвестно, откуда упал мужчина — с самого моста или с опоры, поскольку от очевидцев поступала противоречивая информация.

Люди регулярно падают с новосибирских мостов. Один из последних случаев произошел в ноябре, когда под мостом нашли тело 18-летнего студента СибГУТИ.

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Октябрьский моступал с моста
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