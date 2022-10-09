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Металлические уголки придавили ногу рабочему в цехе на Станционной

Его вытащили рабочие

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Мужчину увезли в больницу

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Вчера вечером, 8 октября, в Ленинском районе Новосибирска на производстве мужчину придавило металлическими уголками. Ему потребовалась помощь спасателей МАСС.

Сообщение об этом поступило в службу спасателей в 17:25.

— На улице Станционной в цехе на мужчину упали металлические уголки, придавили ногу, — сообщили дежурному службы.

На место выехал экипаж спасателей. К их приезду рабочие уже вытащили мужчину. На ногу пострадавшему наложили шину, поставили обезболивающий укол. Мужчину 1976 года рождения передали врачам скорой помощи.

В начале августа двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске. На них упала бетонная плита.

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