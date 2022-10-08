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Пожар на Крымском мосту

Взрыв, пожар, разрушения. Всё, что известно о ЧП на Крымском мосту, — в одном видео

Фура, ставшая его причиной, двигалась со стороны Таманского полуострова

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Сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту подорвалась фура, загорелись цистерны с топливом.

В результате часть моста оказалась разрушена. Движение по нему остановлено. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Мы собрали всё, что известно о ЧП, в одном видео. По словам главы Крыма, обрушились два пролета моста. В Национальном антитеррористическом комитете причиной происшествия назвали именно подрыв автомобиля. Всю главную информацию о происходящем мы собираем в режиме онлайн.

КрымКрымский мостНАКВзрывПожарРазрушение
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