Взрыв, пожар, разрушения. Всё, что известно о ЧП на Крымском мосту, — в одном видео
Фура, ставшая его причиной, двигалась со стороны Таманского полуострова
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Сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту подорвалась фура, загорелись цистерны с топливом.
В результате часть моста оказалась разрушена. Движение по нему остановлено. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
Мы собрали всё, что известно о ЧП, в одном видео. По словам главы Крыма, обрушились два пролета моста. В Национальном антитеррористическом комитете причиной происшествия назвали именно подрыв автомобиля. Всю главную информацию о происходящем мы собираем в режиме онлайн.