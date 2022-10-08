Автомобиль СГК провалился в асфальт и сгорел — после аварии без отопления остались более 40 домов

В Новосибирске на улице Кропоткина ночью в асфальт провалился грузовик СГК, после чего в автомобиль врезался горящий грузовик. Как рассказали в СГК, автомобиль провалился из-за дефекта на трубопроводе и размыва грунта.

Автомобиль аварийно-выездной бригады СГК провалился передними колесами в яму, после чего в него врезался горящий грузовик со спецавтомобилем бригады теплосетевого подразделения, объяснили в СГК. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что пострадавших нет.