Автомобиль СГК провалился в асфальт и сгорел — после аварии без отопления остались более 40 домов
Инцидент произошел из-за дефекта на трубопроводе и размыва грунта
В Новосибирске на улице Кропоткина ночью в асфальт провалился грузовик СГК, после чего в автомобиль врезался горящий грузовик. Как рассказали в СГК, автомобиль провалился из-за дефекта на трубопроводе и размыва грунта.
Автомобиль аварийно-выездной бригады СГК провалился передними колесами в яму, после чего в него врезался горящий грузовик со спецавтомобилем бригады теплосетевого подразделения, объяснили в СГК. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что пострадавших нет.
— Трубопровод оперативно перекрыли. В настоящее время идут работы по устранению повреждения. В ближайшее время станет понятен характер и объем работ. В контуре отключения ресурса 43 многоквартирных дома.
По данным сайта муниципальный портал, под аварийное отключение теплоснабжения попали 51 дом в Заельцовском районе на улицах Деповская, Кавалерийская, Красный проспект, Кропоткина, Линейная и Рельсовая.
Недавно напротив ТЦ «Ройял Парк» в Новосибирске сгорел Lexus RX 350.