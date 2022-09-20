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Тело 24-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске

В полиции проводят проверку

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Тело обнаружили спасатели вчера утром

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Тело мужчины нашли спасатели МАСС в запертой квартире в Ленинском районе Новосибирска. Информация об этом появилась в группе во «ВКонтакте» «Спасатели МАСС».

Вчера утром в квартире в Ленинском районе на улице Костычева спасатели нашли тело мужчины 24 лет.

— Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен молодой человек 1998 года рождения без признаков жизни, — сообщили спасатели МАСС.

Тело передали сотрудникам полиции. Как рассказали в МВД, в отделение поступало сообщение об обнаружении тела мужчины без видимых признаков насильственной смерти. На данный момент проводится проверка.

Вечером 15 сентября напротив дома № 13 на Гусинобродском шоссе обнаружили труп мужчины. Он был упакован в мешок.

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