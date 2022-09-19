Самолет из Новокузнецка экстренно сел в Омске. Командиру стало плохо
Мужчина скончался в карете скорой помощи
В воскресенье, 18 сентября, в омском аэропорту совершил внеплановую посадку самолет Nordwind Airlines. Boeing направлялся из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Информацию нашим коллегам из NGS55.RU подтвердили в справочной службе омского аэропорта.
— Самолет Новокузнецк — Санкт-Петербург прибыл 18-го в 22:40. Вылетел в 8:42, — сообщили в справочной.
Причину инцидента в омском аэропорту назвать отказались. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре переадресовали этот вопрос в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, сообщив, что ведомство проводит доследственную проверку. Но там от комментариев также воздержались.
По информации телеграм-канала Aviaincident, командиру воздушного судна стало плохо за штурвалом. Управление на себя взял второй пилот. К самолету вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось — он скончался в карете скорой помощи.
В авиакомпании на запрос NSG55.RU на момент публикации не ответили.
В июне НГС писал о том, что на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Новосибирск, скончалась пассажирка. После этого следователи начали проверку. Позже стало известно, что погибшая возвращалась в Новосибирск после безуспешного лечения онкологического заболевания. На борту был врач, но женщине не смогли помочь, так как смерть наступила мгновенно.