Самолет из Новокузнецка экстренно сел в Омске. Командиру стало плохо

В воскресенье, 18 сентября, в омском аэропорту совершил внеплановую посадку самолет Nordwind Airlines. Boeing направлялся из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Информацию нашим коллегам из NGS55.RU подтвердили в справочной службе омского аэропорта.



— Самолет Новокузнецк — Санкт-Петербург прибыл 18-го в 22:40. Вылетел в 8:42, — сообщили в справочной.



Причину инцидента в омском аэропорту назвать отказались. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре переадресовали этот вопрос в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, сообщив, что ведомство проводит доследственную проверку. Но там от комментариев также воздержались.

