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Тема дняПассажир самолета скончался в Толмачево
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Пассажир самолета скончался на рейсе Санкт-Петербург — Новосибирск

Следователи проводят проверку

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Инцидент произошел утром <nobr class="_">21 июня</nobr>

Инцидент произошел утром 21 июня

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В Новосибирске 21 июня на борту рейса Санкт-Петербург — Новосибирск скончался пассажир. Около 7 утра борт 5008 запросил полицию и медицинскую помощь при посадке.

— Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СК на транспорте.

По данным сайта Толмачево, самолет приземлился в 07:14. НГС направил запросы в S7 и в аэропорт Толмачево. На момент публикации ответов не было.

Следователи закрыли уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-124 «Руслан» в Новосибирске, которая произошла 13 ноября 2020 года.

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