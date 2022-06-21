Пассажир самолета скончался на рейсе Санкт-Петербург — Новосибирск
Следователи проводят проверку
В Новосибирске 21 июня на борту рейса Санкт-Петербург — Новосибирск скончался пассажир. Около
— Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СК на транспорте.
По данным сайта Толмачево, самолет приземлился в 07:14. НГС направил запросы в S7 и в аэропорт Толмачево. На момент публикации ответов не было.
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