«Возвращалась домой после лечения онкологии»: подробности смерти пассажира в самолете
На борту был врач, но смерть наступила мгновенно
Пассажирка, которая скончалась в самолете рейса Санкт-Петербург — Новосибирск, болела онкологией и возвращалась с лечения. Об этом рассказали в пресс-службе S7.
— 20 июня во время выполнения рейса в конце полета скончалась пассажирка, которая возвращалась домой после безуспешного лечения онкологии. Сразу по приземлении в Новосибирске на борт поднялась бригада медиков и другие необходимые службы. Также на борту был врач, но, к сожалению, смерть наступила мгновенно. S7 Airlines выражает искренние соболезнования родным и близким, — сообщили в пресс-службе S7.
Как мы сообщали ранее, около 7 утра борт 5008 запросил полицию и медицинскую помощь при посадке. Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по данному факту проводится доследственная проверка. По данным сайта Толмачево, самолет приземлился в 07:14.
Следователи закрыли уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-124 «Руслан» в Новосибирске, которая произошла 13 ноября 2020 года.