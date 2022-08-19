Арест за нарисованные глазки? Что известно о деле охранника, который испортил картину в «Ельцин Центре»
Александра Васильева обвиняют в вандализме
В Екатеринбурге суд отказался закрывать уголовное дело охранника «Ельцин Центра», который подрисовал глаза на картине из Третьяковской галереи. 63-летнему Александру Васильеву грозят исправительные работы или арест на срок до трех месяцев. Ни одну из просьб его адвоката на заседании 19 августа суд не учел.
Напомним, всё случилось 7 декабря 2021 года во время выставки в арт-галерее «Ельцин Центра». На полотне «Три фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской появились глаза, подрисованные шариковой ручкой. Выяснилось, что их добавил охранник, который работал в галерее в первый день. Теперь Александра Васильева обвиняют в вандализме. Мы собрали всё, что известно об этой истории, в одном видео. Посмотрите!
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