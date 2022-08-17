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10-летняя девочка пропала в Искитиме

Волонтеры объявили сбор добровольцев для поиска

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Валерия пропала сегодня днем

Валерия пропала сегодня днем

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Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске попросили помощи в поисках пропавшей 10-летней Валерии Протас. Девочка исчезла сегодня днем.

Известно, что девочка ушла из дома в Искитиме в неизвестном направлении.

Согласно описанию в ориентировке, рост Валерии — 135 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые. Была одета в синюю рубашку в клетку с принтом на спине, черно-белые клетчатые штаны, на ногах — желтые кроссовки.

Сейчас волонтеры объявили сбор добровольцев на поиск.

В июле в Новосибирске пропал 11-летний мальчик. Он не вернулся с прогулки, поэтому его объявили в розыск.

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МВДЛизаАлерт
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