10-летняя девочка пропала в Искитиме
Волонтеры объявили сбор добровольцев для поиска
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске попросили помощи в поисках пропавшей
Известно, что девочка ушла из дома в Искитиме в неизвестном направлении.
Согласно описанию в ориентировке, рост Валерии — 135 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые. Была одета в синюю рубашку в клетку с принтом на спине, черно-белые клетчатые штаны, на ногах — желтые кроссовки.
Сейчас волонтеры объявили сбор добровольцев на поиск.
В июле в Новосибирске пропал