Полицейские нашли
10-летнюю девочку, которая пропала в Искитиме
Скоро ее передадут родителям
В Искитиме завершили поиски 10-летней Валерии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Несовершеннолетняя жительница Искитима 2012 года рождения, ушедшая из дома сегодня днем и заявленная как без вести пропавшая, в ходе поисковых мероприятий обнаружена сотрудниками полиции, — сообщили в МВД.
Там добавили, что в отношении девочки не совершалось преступлений, скоро ее передадут родителям.
Эту информацию подтвердила и руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских:
- Ребенок найден, жив, - сообщила она.
Валерия пропала сегодня днем в Искитиме. По словам Алеси Яблонских Валерия уже пропадала. У девочки есть особенности развития, поэтому волонтеры откликнулись на поиск повторно:
— Пришли с родителями домой, села читать книжку. Родители отлучились буквально на полчаса, через некоторое время позвонила сестра и сказала, что девочки дома нет. Самостоятельно найти не смогли по камерам, только посмотрели направление, куда она пошла, — пояснила Алеся Яблонских.
До этого мы рассказывали историю о пропавшей девушке, которую помог найти водитель такси.