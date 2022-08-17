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Тема дня10-летняя девочка пропала в Искитиме
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Полицейские нашли 10-летнюю девочку, которая пропала в Искитиме

Скоро ее передадут родителям

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Девочка убежала из дома сегодня днем

Девочка убежала из дома сегодня днем

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В Искитиме завершили поиски 10-летней Валерии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Несовершеннолетняя жительница Искитима 2012 года рождения, ушедшая из дома сегодня днем и заявленная как без вести пропавшая, в ходе поисковых мероприятий обнаружена сотрудниками полиции, — сообщили в МВД.

Там добавили, что в отношении девочки не совершалось преступлений, скоро ее передадут родителям.

Эту информацию подтвердила и руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских:

- Ребенок найден, жив, - сообщила она.

Валерия пропала сегодня днем в Искитиме. По словам Алеси Яблонских Валерия уже пропадала. У девочки есть особенности развития, поэтому волонтеры откликнулись на поиск повторно:

— Пришли с родителями домой, села читать книжку. Родители отлучились буквально на полчаса, через некоторое время позвонила сестра и сказала, что девочки дома нет. Самостоятельно найти не смогли по камерам, только посмотрели направление, куда она пошла, — пояснила Алеся Яблонских.

До этого мы рассказывали историю о пропавшей девушке, которую помог найти водитель такси.

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МВДЛизаАлерт
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