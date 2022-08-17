Полицейские нашли 10-летнюю девочку, которая пропала в Искитиме

В Искитиме завершили поиски 10-летней Валерии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



— Несовершеннолетняя жительница Искитима 2012 года рождения, ушедшая из дома сегодня днем и заявленная как без вести пропавшая, в ходе поисковых мероприятий обнаружена сотрудниками полиции, — сообщили в МВД.

Там добавили, что в отношении девочки не совершалось преступлений, скоро ее передадут родителям.