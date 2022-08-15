У обоих это была первая любовь. Почему 23-летний курьер убил 19-летнюю жену, а потом себя

Она считает, что ее дочь никак не могла спровоцировать мужа.

— Она у меня была очень ласковая, как кошечка. Маленькая девочка, одуванчик, — рассказала Елена. — Я сильно сомневаюсь, что она могла спровоцировать конфликт. Всегда аккуратная. Учась в 11-м классе, она звонила бабушке и говорила: «У меня уроки закончились, пойдем, проводишь меня домой». И они ходили за ручку. Она даже дураком прямо не могла назвать человека, пыталась иносказательно донести это. Никогда не шла на прямой конфликт.

Родители Никиты избегают разговоров о сыне. Его папа работает водителем троллейбуса, а мама — кондуктором. Близкие не верят, что Никита мог убить молодую жену, ведь он был гордостью семьи. Родственники знали о нем только хорошее.

