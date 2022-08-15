У обоих это была первая любовь. Почему 23-летний курьер убил 19-летнюю жену, а потом себя
Их полугодовалый ребенок остался сиротой, а семья была благополучной и непьющей
Диван и подушка в крови. Бутылочки с молочной смесью разбросаны. Мокрое белье лежит в стиральной машинке — его так и не успели достать. В кроватке плачет пятимесячный ребенок. Тело его молодой мамы лежит в соседней комнате. Такая картина предстала перед полицейскими 4 августа 2022 года, когда они зашли в одну из квартир Екатеринбурга.
По версии следствия, утром этого дня 23-летний курьер Никита Гусев несколько раз ударил ножом свою 19-летнюю жену Светлану — студентку фармацевтического колледжа. А после покончил с собой. Соседи успели сфотографировать его сидящим на балконе. Семья казалась благополучной — Никита не пил и работал семь дней в неделю. Света души не чаяла в ребенке и мечтала вырастить его. Ее родители помогали с оплатой жилья, продуктами, а дедушка сидел с ребенком, пока она училась.
Сын был желанным — оба молодых супруга твердо решили рожать. «Мы справимся», — говорили они. У обоих это была первая любовь. Однако через пять месяцев мальчик в один день стал сиротой. Почему?
Летчик и Светлячок
— Дома мы все ее звали Светлячок. Она по характеру — трусиха. Прежде чем что-то сделать, со всеми посоветуется. Мы все в ней души не чаяли. Дед ее любил просто безумно, — говорит Елена Коптева, мама Светланы. — С 9-го по 11-й класс она приходила после школы и помогала мне в ветеринарном кабинете: присутствовала при операциях, умела сама делать инъекции и подстригать когти. Любила природу и животных. Гулять одна в парке. Хотела быть ветеринаром, но для этого надо быть очень сильным духом человеком. А она очень мягкая была. Фармацевт — это была ее стезя. Спокойно, без стрессов и падений.
Она считает, что ее дочь никак не могла спровоцировать мужа.
— Она у меня была очень ласковая, как кошечка. Маленькая девочка, одуванчик, — рассказала Елена. — Я сильно сомневаюсь, что она могла спровоцировать конфликт. Всегда аккуратная. Учась в 11-м классе, она звонила бабушке и говорила: «У меня уроки закончились, пойдем, проводишь меня домой». И они ходили за ручку. Она даже дураком прямо не могла назвать человека, пыталась иносказательно донести это. Никогда не шла на прямой конфликт.
Родители Никиты избегают разговоров о сыне. Его папа работает водителем троллейбуса, а мама — кондуктором. Близкие не верят, что Никита мог убить молодую жену, ведь он был гордостью семьи. Родственники знали о нем только хорошее.
— Мы в глубочайшем шоке, — говорит родственница покойного Мария. — Никита был целеустремленным парнем. Несмотря на то, что у него была достаточно тяжелая жизнь до армии и мама у него была пьющая, он очень хорошо учился в школе. У него была мечта, он хотел стать летчиком. Всё для этого делал. Он поступил в Челябинское летное училище, потом его оттуда забрали в армию. А туда не берут с неустойчивой психикой. Всё шло нормально, и тут вот так.
Мария полагает, что камнем преткновения стали деньги.
— Он шел к своей цели: стать летчиком. Он хотел в гражданскую авиацию, всю свою подростковую жизнь мечтал об этом. Но нужны были деньги на обучение. Камнем преткновения стали именно деньги, — уверена наша собеседница.
Для того чтобы заработать достаточно денег, Никита работал курьером по 16 часов ежедневно.
«Очень уставал и не высыпался»
— Он зарекомендовал себя как ответственный человек, выходных не просил. По нему было видно, что он очень уставал, — рассказывает Виктор, начальник Никиты. — Вскоре начал просыпать работу на пару часов, но всё равно выходил и отрабатывал. В алкогольном или наркотическом опьянении он ни разу не появлялся.
По его словам, парень не был агрессивным.
— Бывали ссоры между курьерами, Никита всячески хотел улучшить атмосферу в коллективе, но неправильно это подавал. Приходилось уводить его в отдельное помещение и там разговаривать. Агрессивным он не был, всегда был честен и открыт, — добавляет Виктор. — Был случай, когда на склад пришла его жена, будучи еще беременной, у меня тогда рабочее время закончилось, и, со слов товароведа, она сидела и ждала, когда он закончит работу. Потом я узнал, что у них почти каждый день ссоры. Я понял, что он работает 24 на 7, так как скоро родится ребенок.
О скандалах в семье Никита рассказывал на работе.
— Он часто говорил, что после работы жена закатывает ссоры. От этого он и не мог вовремя ложиться спать, поэтому не высыпался и у него были синяки под глазами. Затем у него угнали дорогой велосипед, потому что он его не пристегнул. Стоимость велосипеда была около 50 тысяч рублей, — говорит Виктор.
Начальник рассказал, что Светлана старалась помочь мужу и вышла на подработку сборщиком заказов в ту же компанию. Она проработала недолго, так как срок уже был большой и скоро надо было рожать.
— Я видел его желание работать и жить, но, видимо, семейная жизнь была тяжелой и он не выдержал. Как я понимаю, моральной поддержки он не получал, а, наоборот, только скандалы, — предполагает Виктор. — При этом он становился лучшим курьером на протяжении пяти месяцев.
Мать погибшей девушки подтвердила, что парень действительно много работал, однако семья, по ее словам, этих денег не видела.
«Работал день и ночь, но денег не было»
— Он утром уходил, вечером приходил, не пил, но денег у него не было. Он жил на ее детские пособия (около 22 тысяч рублей. — Прим. ред.), — говорит Елена Коптева, мать Светланы. — Квартиру им снимала я. Бытовую технику всю им покупала я. За учебы Светы тоже платила я. У него была куча кредитов и долгов. Осенью прошлого года он заставил Свету взять микрозаймы. Их потом гасила я — всего заплатила 33 тысячи.
Мама Светланы рассказывает, что у молодой семьи уже были конфликты. Из-за них девушка уже подавала на развод и уходила от него.
— Он орал на нее и выгонял из дома, беременную. Не приехал встречать ее из роддома. Она звонила мне со слезами. Он ей говорил: «Давай разводиться, ты должна мне деньги, я тебя содержал». Она студентка, которая учится платно, а он с нее требовал деньги, — говорит Елена Коптева.
Скандалом обернулся и выбор имени ребенку. Никита хотел назвать сына Максимом, а Света решила по-другому.
— Я не одобрял ее выбор, думал, что они давно уже развелись и живут отдельно, — вспоминает Сергей, биологический отец Светы (с двух лет ее воспитывал другой мужчина. — Прим. ред.). — Потому что когда она уехала рожать в феврале в Нижнем Тагиле, он просто ушел и перестал отвечать на звонки. У нее даже денег не было купить еду. Уже понятно было, что нет смысла опять начинать что-то.
Кроме того, по словам мамы, парень резко реагировал на замечания.
— Когда я привезла ее домой из роддома в феврале, то у него в квартире был бардак, еды не было. Я ему сказала: «Никита, ты не прав, ты же глава семьи. Ну ты же папа, к тебе едет твой ребеночек. У тебя должно быть всё чистенько, букет цветов для любимой жены, поесть приготовлено». Он распсиховался, орал, выкинул мою сумку с 8-го этажа, — вспоминает Елена Коптева.
Вызывали полицию
Мать оставила супругов и уехала, однако через некоторое время ей позвонила дочь через компьютерную программу и в слезах рассказала, что муж забрал у нее телефон и документы, заявив, что она больше никуда не выйдет.
— Она рыдала в трубку. Я позвонила в полицию, мы забрали ее от Никиты и перевезли на другой адрес. Часть документов он так и не отдал, их пришлось восстанавливать. Я ей говорила: «Света, пожалуйста, не приводи его сюда. Он не должен знать, где ты живешь». Мы написали заявление на развод, она его подписала. Я должна была его просто в суд унести.
— Всё потому, что он стал приходить к ней, встречать у колледжа, говорить, какой он хороший. Извинялся. Я же сначала запретила ему жить с ней. Он звонил мне: «Ну пожалуйста, ну разрешите». Звонил даже бабушке, говорил: «У нас всё будет хорошо, я работаю целыми днями». Света тоже мне говорила до последнего, что у них всё хорошо, — рассказывает мама студентки.
Однако ничего не поменялось. Последней каплей для Светы стало заявление Никиты, что он не будет тратить деньги на их общего ребенка. Она решила разорвать с ним. Но боялась сказать об этом.
Последняя переписка
— Во вторник утром [2 августа] она мне написала: «Мама, я сейчас напишу и потом удалю. Хочу, чтобы ты просто знала: я хочу уйти от Никиты, но есть одно но — пока я не верну ему деньги, которые он на меня потратил, он не уйдет. Вот что меня держит. Как он объяснил, если я захочу его выгнать, я должна положить заключение о разводе и 70 тысяч сразу. Или постепенно отдать, пока мы живем вместе. В ребенка нашего он вкладываться не собирается», — рассказывает Елена Коптева.
Вплоть до дня трагедии дочь писала ей и удаляла сообщения, чтобы муж не прочел — он знал пароль от ее телефона. Она боялась сказать ему, чтобы он уходил. Хотела, чтобы к ней приехал с ночевкой брат.
— Накануне она мне сказала: «Мама, я очень боюсь. Вдруг он со мной что-то сделает», — вспоминает мать Светланы, — И мы пригласили на 4 августа Данила, ее двоюродного брата. Он должен был приехать к двум часам дня. И он [Никита] об этом узнал в ночь со среды на четверг. Видимо, прочитал ее переписку в телефоне. Но в четыре часа утра 4 августа она написала мне: «Мама, не звони мне, он всё узнал». В 07:53 я ей написала: «Ты спишь? Как дела? Света, Света». Звонили ей со своего телефона, потом с городского. Она всё время скидывала. Я предлагала к ней отца отправить с сестрой, но она сказала, что не надо. Написала мне: «Мама, успокойся. Я позвоню позже». В 07:58 она скидывала мои звонки. И больше она не выходила на связь.
Данил и приехал к ним в квартиру 4 августа к двум часам, но было уже всё оцеплено.
Уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). На теле девушки нашли несколько ножевых ранений. Два кухонных ножа пропали (возможно, их изъяли в качестве вещественных доказательств). Экспертизы еще продолжаются. По предварительной версии, Никита Гусев ударил девушку несколько раз ножом в грудь, после чего покончил с собой.
Как рассказал E1.RU источник в правоохранительных органах, перед смертью парень успел позвонить матери и передать пароль от своего телефона. Еще он оставил записку, в которой говорил о своих проблемах, просил прощения и говорил о том, что не справился с семейной жизнью.
Светлану похоронили 7 августа в Верхней Салде, Никиту — тремя днями позже. На их пятимесячного ребенка оформила опеку бабушка — Елена Коптева. Малыш будет жить в Верхней Салде.
Ранее мы писали о том, что нашли в квартире молодой пары. Родственники Никиты рассказали, каким он был. Почитайте интервью с мамой о том, что происходило в молодой семье и какие последние сообщения писала ей дочь.
Все новости об этой трагедии мы собирали в отдельном сюжете.