Массовое ДТП с участием военного автомобиля и «Порше-Кайена» произошло на трассе Барнаул — Новосибирск

На трассе Барнаул — Новосибирск 4 августа в 19:05 произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Порше-Кайена», ВАЗа и учебной военной машиной. Авария произошла на 203-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Как рассказали в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, в ДТП пострадали трое человек.

— Предварительно установлено, что водитель, 28-летний мужчина, двигаясь на автомобиле «Порше-Кайен» со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 36-летнего водителя и совершил с ним столкновение, — рассказали в МВД по Алтайскому краю.