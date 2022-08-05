Массовое ДТП с участием военного автомобиля и «Порше-Кайена» произошло на трассе Барнаул — Новосибирск
В ДТП пострадали три человека
На трассе Барнаул — Новосибирск 4 августа в 19:05 произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Порше-Кайена», ВАЗа и учебной военной машиной. Авария произошла на
— Предварительно установлено, что водитель,
От удара с «Порше-Кайеном» автомобиль ВАЗ отбросило на специализированный военный учебный автомобиль СКШ «МАЗ-7917», которым управлял
В ДТП пострадали три человека: водитель «Порше-Кайена» и две пассажирки ВАЗа —
В Новосибирске 4 августа рано утром красный седан разбился об автобус на Нижней Ельцовке. На месте ДТП работал автомобиль реанимации.