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Массовое ДТП с участием военного автомобиля и «Порше-Кайена» произошло на трассе Барнаул — Новосибирск

В ДТП пострадали три человека

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ВАЗ влетел под военную машину

ВАЗ влетел под военную машину

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На трассе Барнаул — Новосибирск 4 августа в 19:05 произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Порше-Кайена», ВАЗа и учебной военной машиной. Авария произошла на 203-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Как рассказали в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, в ДТП пострадали трое человек.

— Предварительно установлено, что водитель, 28-летний мужчина, двигаясь на автомобиле «Порше-Кайен» со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 36-летнего водителя и совершил с ним столкновение, — рассказали в МВД по Алтайскому краю.

От удара с «Порше-Кайеном» автомобиль ВАЗ отбросило на специализированный военный учебный автомобиль СКШ «МАЗ-7917», которым управлял 36-летний водитель. «МАЗ-7917» двигался по правой полосе в попутном с другими автомобилями направлении.

В ДТП пострадали три человека: водитель «Порше-Кайена» и две пассажирки ВАЗа — 62-летняя и 33-летняя женщины. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД по Алтайскому краю. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В Новосибирске 4 августа рано утром красный седан разбился об автобус на Нижней Ельцовке. На месте ДТП работал автомобиль реанимации.

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