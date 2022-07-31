«Хотели подогреть воду в бассейне»: соседи назвали возможные причины пожара, в котором погибла семья с детьми

Причиной пожара, в котором сгорела семья с двумя детьми, по словам соседей и очевидцев, могла стать проводка, идущая в бассейн. Также они называют возможной причиной — плохую проводку на втором этаже дома.



Трагедия произошла в ночь на 31 июля в СНТ «Энергетик» под Чиком. Погибли 3-летний мальчик, 11-летняя девочка, а также их родители. При этом 54-летней женщине, которая находилась тоже в доме, удалось выбраться. Сейчас возбуждено уголовное дело.

