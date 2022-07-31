«Хотели подогреть воду в бассейне»: соседи назвали возможные причины пожара, в котором погибла семья с детьми
Но экспертам только предстоит определить точную причину
Причиной пожара, в котором сгорела семья с двумя детьми, по словам соседей и очевидцев, могла стать проводка, идущая в бассейн. Также они называют возможной причиной — плохую проводку на втором этаже дома.
Трагедия произошла в ночь на 31 июля в СНТ «Энергетик» под Чиком. Погибли
— Видно, поздно проснулись, — рассказал Николай Васильевич, председатель соседнего СНТ. — Провода они, говорят, какие-то бросили в бассейн, чтобы вода была горячая. Не знаю, видимо, кипятильник сунули. Все в шоке.
Еще одна очевидица подтвердила слова мужчины о возможном замыкании проводки, которую бросили в бассейн.
— По последним данным известно, что они набрали воду в бассейн и решили подогреть ее, протянули провод и уснули
В результате чего разгорелся пожар. Это передавал председатель нашего сообщества, — сообщила другая жительница СНТ.
Еще одна соседка сообщила, что дом загорелся невероятно быстро, поэтому они полагают, что искра могла быть внутри него и тоже из-за проблем с проводкой. Несколько жителей сомневаются, что причиной мог стать провод в бассейн, так как вспыхнул именно второй этаж.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что «все назначенные экспертизы сейчас проводятся». Предварительная причина пожара пока не озвучена.
— Необходимые образцы изъяты, — добавили в ведомстве.
Произошедшее стало шоком для знакомых погибших. Люди в один голос утверждают, что семья была непьющей и благополучной.
Все, что известно об этой трагедии, мы рассказываем в нашем онлайне.