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«Вытащили на берег, он не подавал признаков жизни»: 17-летнего парня спасли из воды в Каменке

Подросток купался в непредназначенном для этого месте

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Тонущего парня заметили спасатели

Тонущего парня заметили спасатели

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Сегодня вечером на озере Каменка в Новосибирском районе чуть не утонул 17-летний подросток. Его вовремя заметили спасатели МЧС.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, инцидент произошел около 18 часов.

— Когда его вытащили на берег, он не подавал признаков жизни. Однако благодаря оказанной помощи спасателей подростка откачали и передали сотрудникам скорой помощи. Данный водоем является не организованным местом отдыха людей у воды, там стоят знаки «Купаться запрещено», — подчеркнули в МЧС.

На прошлой неделе в Новосибирской области утонуло 4 человека, в том числе 1 ребенок. Этим летом спасатели фиксируют рост количества смертей на воде.

Так, в июле в Купинском районе утонули 2 брата 8 и 13 лет. Дети отдыхали вместе с родителями в Чановском сельсовете, в 2-3 километрах от села Мальково, на канале между озерами Яркуль и Чаны.

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