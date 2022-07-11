«Вытащили на берег, он не подавал признаков жизни»:
17-летнего парня спасли из воды в Каменке
Подросток купался в непредназначенном для этого месте
Сегодня вечером на озере Каменка в Новосибирском районе чуть не утонул
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, инцидент произошел около
— Когда его вытащили на берег, он не подавал признаков жизни. Однако благодаря оказанной помощи спасателей подростка откачали и передали сотрудникам скорой помощи. Данный водоем является не организованным местом отдыха людей у воды, там стоят знаки «Купаться запрещено», — подчеркнули в МЧС.
На прошлой неделе в Новосибирской области утонуло
Так, в июле в Купинском районе утонули 2 брата 8 и