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Тема дняОгромную трубу прорвало в Новосибирске. Видео
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Огромную трубу прорвало на Авиастроителей — видео, как вода хлынула вверх и на дорогу

Коммунальная авария произошла в Дзержинском районе

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Вода хлынула из трубы сегодня днем, <nobr class="_">11 июля</nobr>

Вода хлынула из трубы сегодня днем, 11 июля

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Сегодня, 11 июля, в Дзержинском районе Новосибирска, на улице Авиастроителей, прорвало трубу. Видео с инцидентом появилось в группе «АСТ-54».

Вода сильным напором хлынула из трубы вверх и на проезжую часть, обливая автомобили на дороге. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что информация о происшествии уточняется.

Недавно НГС писал о том, что жители почти двух десятков домов в центре правого берега оказались ночью 27 июня заложниками коммунальной аварии. Во втором часу ночи во 2-м Трикотажном переулке из-под земли забил фонтан кипятка. У нескольких частных домов затопило все подвальные помещения, смыло посадки в огородах и погубило куриц, которые сварились заживо.

Обновлено. В пресс-службе СГК сообщили, что прорыв трубы произошел во время испытаний теплосетей в Дзержинском районе. Аварийно-выездная бригада перекрыла трубопровод и скоро приступит к устранению повреждения.

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