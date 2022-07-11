Огромную трубу прорвало на Авиастроителей — видео, как вода хлынула вверх и на дорогу
Коммунальная авария произошла в Дзержинском районе
Сегодня, 11 июля, в Дзержинском районе Новосибирска, на улице Авиастроителей, прорвало трубу. Видео с инцидентом появилось в группе «АСТ-54».
Вода сильным напором хлынула из трубы вверх и на проезжую часть, обливая автомобили на дороге. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что информация о происшествии уточняется.
Недавно НГС писал о том, что жители почти двух десятков домов в центре правого берега оказались ночью 27 июня заложниками коммунальной аварии. Во втором часу ночи во