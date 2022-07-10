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«Через пару секунд понимаю: еще горю». Президент Федерации рукопашного боя загорелся на отдыхе с шашлыками

В результате инцидента спортсмен попал в реанимацию с множественными ожогами

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Больше всего у Виталия Русакова пострадали руки и лицо

Больше всего у Виталия Русакова пострадали руки и лицо

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Поездка на пляж в минувший четверг для президента новосибирской региональной Федерации рукопашного боя «Сибирь» Виталия Русакова закончилась сильнейшими ожогами тела и попаданием в реанимацию. Вечером 7 июля он с другими тренерами поехал отдыхать в «Бумеранг». Неосторожное обращение с огнем товарища Русакова привело к неприятному инциденту, едва не закончившемуся трагедией.

— Мы только приехали, начали разжигать мангал. Мой коллега подливал жидкость для розжига, я стоял рядом. Вдруг всё вспыхнуло и я загорелся. Сразу упал, начал кататься по песку, но через несколько секунд понимаю: еще горю. Стал снимать с себя одежду, сильно обгорели руки и лицо, — рассказал НГС Русаков. — Потом уже не до шашлыка было.

Коллеги повезли Виталия в ближайшую больницу, после первой помощи оттуда его направили в областную, в реанимацию. На следующий день Русакова уже перевели в общую палату.

— Обгорел прилично: ожоги второй и третьей степени, 30% тела пострадало, — говорит Виталий.

Родные спортсмена объявили сбор средств на лечение Русакова.

Ранее НГС подготовил инструкцию по тому, как быть в случае получения ожогов или укуса клеща, а также при иных неприятностях. Читайте материал в удобном формате карточек.

несчастный случайожогиреанимациянеосторожное обращение с огнем
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