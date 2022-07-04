Сибиряка обвиняют в убийстве бывшей жены: ее несколько раз ударили ножом, а затем подожгли

В Новосибирской области отправили в СИЗО 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены в Сузуне. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 30 июня пьяный обвиняемый пришел в дом бывшей супруги на улице Остальцова.

— Между ними на почве ревности произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес несколько ударов в жизненно важные органы потерпевшей и не менее трех ударов рукой в область головы, — рассказали следователи.