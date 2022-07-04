Сибиряка обвиняют в убийстве бывшей жены: ее несколько раз ударили ножом, а затем подожгли
Мужчина сам пришел в полицию с признанием
В Новосибирской области отправили в СИЗО 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены в Сузуне. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, вечером 30 июня пьяный обвиняемый пришел в дом бывшей супруги на улице Остальцова.
— Между ними на почве ревности произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес несколько ударов в жизненно важные органы потерпевшей и не менее трех ударов рукой в область головы, — рассказали следователи.
От ударов женщина потеряла сознание и упала на пол. По информации следователей, после этого обвиняемый решил скрыть следы преступления. Он взял в гараже канистру с бензином, и поджег дом. Мужчина решил скрыться с места преступления, но на выезде из Сузуна передумал.
— Поехал в территориальный отдел полиции признаваться в содеянном, — добавили в СК.
Сейчас мужчину заключили под стражу, он признал вину и раскаялся.
Следователи продолжают сбор доказательств.
Известно, что обвиняемый — директор сузунского аквапарка «Экватор». В самом аквапарке НГС ранее подтверждали, что в пожаре погибла бывшая жена директора. Сейчас все номера аквапарка недоступны.