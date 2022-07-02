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Каршеринговый автомобиль сломал ограждение и въехал в забор в Бердске

Водитель с места происшествия скрылся

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Инцидент произошел с 1 на 2 июля

Инцидент произошел с 1 на 2 июля

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В Бердске в Новосибирской области в ночь с 1 на 2 июля каршеринговый автомобиль въехал в забор. Инцидент произошел на пересечении Советской и Красноармейской, как сообщили в «АСТ-54».

Автомобиль сломал ограждение у дороги и въехал в забор частного дома. Как сообщает автор видео, водитель скрылся с места происшествия.

Мы запросили комментарии у ГИБДД по Новосибирской области и у «Делимобиля». На момент публикации ответов не было.

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