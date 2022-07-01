Запутанное дело реаниматолога: врачу дали пять лет из-за показаний детей о том, что он делал в кустах

«Ты педофил!»

В суде Владимиру вменялось два эпизода с «насильственными действиями». Первый случился, предположительно, с 20 июля по 22 августа (в обвинительном заключении так и говорится) — это как раз когда, по словам девочки, за мужчиной приехала «большая черная машина».

— Никто не стал выяснять, кто был за рулем, кто его увез, зачем, почему. Просто эпизод включили в дело, — говорит Яна. — Мы запросили данные биллинга. Он показал, что муж был в Истоке третьего августа. В тот день он действительно ехал через Исток в другой поселок забрать детей — дочки гостили у моих родителей. И мы туда не раз ездили как раз через Большой Исток. Так вот, по данным биллинга: днем, в 4 часа 35 минут, Володя был на улице Трудовой, а уже в 4 часа 46 минут — в Октябрьском, соседнем поселке, дальше биллинг показал: Арамиль, Сысерть и так далее. А на той самой улице он не был, там на улице есть вышки сотовой связи, они бы зафиксировали его. Но никого это не интересовало, родителей моих на допрос тоже не вызывали. Он просил пройти проверку на полиграфе — ему отказали.

