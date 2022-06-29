КАМАЗ и легковой автомобиль столкнулись на дороге под Новосибирском — видео с искореженной машиной
Авария произошла на Колыванском шоссе
Сегодня, 29 июня, на Колыванском шоссе в Новосибирской области столкнулись грузовой и легковой автомобили. После ДТП легковая машина оказалась полностью смята.
Последствия аварии очевидцы сняли на видео. В ролике заметно, что после ДТП КАМАЗ оказался в кювете, а легковой автомобиль полностью искорежен. Водители вынуждены объезжать место происшествия по обочине.
Как сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», столкнулись КАМАЗ и хетчбэк ВАЗ-2114. После ДТП на Колыванском шоссе образовалась пробка в обе стороны.
На момент публикации в ГИБДД происшествие не прокомментировали.
27 июня поздно вечером произошло ДТП на улице Богдана Хмельницкого возле ДК Горького. Авария произошла между KIA Forte и автомобилем Volkswagen Polo с маркировкой такси. В ДТП пострадали четыре человека.