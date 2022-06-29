КАМАЗ и легковой автомобиль столкнулись на дороге под Новосибирском — видео с искореженной машиной

Сегодня, 29 июня, на Колыванском шоссе в Новосибирской области столкнулись грузовой и легковой автомобили. После ДТП легковая машина оказалась полностью смята.



Последствия аварии очевидцы сняли на видео. В ролике заметно, что после ДТП КАМАЗ оказался в кювете, а легковой автомобиль полностью искорежен. Водители вынуждены объезжать место происшествия по обочине.