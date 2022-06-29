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КАМАЗ и легковой автомобиль столкнулись на дороге под Новосибирском — видео с искореженной машиной

Авария произошла на Колыванском шоссе

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После аварии один автомобиль оказался в кювете

После аварии один автомобиль оказался в кювете

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Сегодня, 29 июня, на Колыванском шоссе в Новосибирской области столкнулись грузовой и легковой автомобили. После ДТП легковая машина оказалась полностью смята.

Последствия аварии очевидцы сняли на видео. В ролике заметно, что после ДТП КАМАЗ оказался в кювете, а легковой автомобиль полностью искорежен. Водители вынуждены объезжать место происшествия по обочине.

Как сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», столкнулись КАМАЗ и хетчбэк ВАЗ-2114. После ДТП на Колыванском шоссе образовалась пробка в обе стороны.

Движение автомобилей затруднено в сторону города и в сторону рабочего поселка Колывань

Движение автомобилей затруднено в сторону города и в сторону рабочего поселка Колывань

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На момент публикации в ГИБДД происшествие не прокомментировали.

27 июня поздно вечером произошло ДТП на улице Богдана Хмельницкого возле ДК Горького. Авария произошла между KIA Forte и автомобилем Volkswagen Polo с маркировкой такси. В ДТП пострадали четыре человека.

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