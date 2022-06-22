Беспилотник упал на ростовский нефтезавод: он летел со стороны Украины
Площадь пожара составила
Утром 22 июня в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод врезался беспилотник. Как сообщают наши коллеги из 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, он попал в первый котел. Эту информацию подтвердили несколько очевидцев происшествия, они же поделились видео полета и падения БПЛА.
Информацию об атаке также подтвердил сотрудник завода. Дым от пожара видели жители окрестных поселений.
По данным регионального МЧС, информация о возгорании поступила на пульт МЧС в 09:25 мск.
— По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено загорание на площади 50 квадратных метров на
В 10:50 мск огонь ликвидировали. Причины пожара уточняются.
По словам очевидцев произошедшего, в районе нефтеперерабатывающего завода был взрыв.
— Родители живут в 15 километрах от него. Хлопок был громкий, — рассказал 161.RU свидетель ЧП.
Завод расположен в Красносулинском районе — всего в нескольких километрах от бывшей границы с Украиной. Теперь там территория ЛНР.
Наши коллеги из 161.RU ведут прямую трансляцию с места происшествия.