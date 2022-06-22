Беспилотник упал на ростовский нефтезавод: он летел со стороны Украины

Утром 22 июня в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод врезался беспилотник. Как сообщают наши коллеги из 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, он попал в первый котел. Эту информацию подтвердили несколько очевидцев происшествия, они же поделились видео полета и падения БПЛА.

