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Спецоперация на Украине

Беспилотник упал на ростовский нефтезавод: он летел со стороны Украины

Площадь пожара составила 50 квадратных метров

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На месте пожара работали <nobr class="_">35 человек</nobr> и <nobr class="_">17 единиц</nobr> техники

На месте пожара работали 35 человек и 17 единиц техники

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Утром 22 июня в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод врезался беспилотник. Как сообщают наши коллеги из 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, он попал в первый котел. Эту информацию подтвердили несколько очевидцев происшествия, они же поделились видео полета и падения БПЛА.

Информацию об атаке также подтвердил сотрудник завода. Дым от пожара видели жители окрестных поселений.

По данным регионального МЧС, информация о возгорании поступила на пульт МЧС в 09:25 мск.

— По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено загорание на площади 50 квадратных метров на АВТ-1 (теплообменник), — говорится в сообщении МЧС. — Погибших и пострадавших нет.

В 10:50 мск огонь ликвидировали. Причины пожара уточняются.

По словам очевидцев произошедшего, в районе нефтеперерабатывающего завода был взрыв.

— Родители живут в 15 километрах от него. Хлопок был громкий, — рассказал 161.RU свидетель ЧП.

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Завод расположен в Красносулинском районе — всего в нескольких километрах от бывшей границы с Украиной. Теперь там территория ЛНР.

Наши коллеги из 161.RU ведут прямую трансляцию с места происшествия.

МЧСНПЗРоссияРостовУкраинабеспилотниквзрывпожарнефтеперерабатывающий завод
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