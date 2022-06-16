Прокуратура проверяет инцидент с подростком, пострадавшим от удара током в трансформаторной будке
Надзорный орган также взял на контроль работу следователей
Сотрудники прокуратуры Дзержинского района приступили к проверке инцидента, в котором 11-летний ребенок пострадал от удара током в трансформаторной будке.
ЧП произошло 16 июня около дома
— Прокуратура проверит соблюдение законодательства об электроэнергетике, исполнение органами системы профилактики законодательства о защите (охране) прав несовершеннолетних, — добавили в правоохранительном ведомстве.
При этом сотрудники прокуратуры взяли на контроль результаты проверки, которую в настоящее время проводит региональное управление Следственного комитета.
Бабушка пострадавшего мальчика ранее рассказала НГС, что ее внук полез в подстанцию, чтобы достать обувь младшего брата, которую в будку закинул местный хулиган. При этом женщина подчеркнула, что двери подстанции всегда были приоткрыты, а когда случилось ЧП, приехали рабочие и «заделали всё».