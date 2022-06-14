Врезалась в ограждение: женщина-водитель погибла на Ипподромской

В Новосибирске 14 июня в 18:45 на Ипподромской улице 57-летняя женщина-водитель врезалась в металлическое ограждение. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

— Водитель 1965 года рождения на автомобиле Toyota Ist следовала по улице Ипподромская, со стороны улицы Военная в сторону улицы Фрунзе, и в пути следования у дома 16 по улице Ипподромская совершила наезд на препятствия — отбойник. В результате данного дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель получила травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.