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«Тойота» влетела в подметальную машину в Новосибирске: водителя вырезали из салона спасатели

Мужчина попал в больницу

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ДТП произошло ночью в четверг

ДТП произошло ночью в четверг

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В Новосибирске 9 июня в 22:20 на улице Большевистской произошло массовое ДТП. 53-летний водитель Toyota Corolla врезался сначала в подметальную машину, а после — в Hyundai Solaris.

— Toyota Corolla следовал по улице Большевистской со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Первомайской. В пути следования, напротив дома 270 по улице Большевистской, при установленных обстоятельствах совершил столкновение с автомобилем МАЗ под управлением водителя 1969 года рождения. Он следовал в попутном направлении — производил работы, после чего автомобиль Toyota Corolla совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

На место ДТП выезжали спасатели МАСС. Они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вытащили водителя Toyota Corolla из машины.

— Мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи. Была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств и их стабилизация от перемещения по проезжей части, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Как уточнили в ГИБДД, 34-летний водитель Hyundai Solaris не пострадал. А водителя Toyota Corolla доставили в больницу с различными травмами.

Вечером 7 июня в разных районах Новосибирска сбили двух мальчиков на велосипедах. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

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