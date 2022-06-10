«Тойота» влетела в подметальную машину в Новосибирске: водителя вырезали из салона спасатели
Мужчина попал в больницу
В Новосибирске 9 июня в 22:20 на улице Большевистской произошло массовое ДТП.
— Toyota Corolla следовал по улице Большевистской со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Первомайской. В пути следования, напротив дома 270 по улице Большевистской, при установленных обстоятельствах совершил столкновение с автомобилем МАЗ под управлением водителя 1969 года рождения. Он следовал в попутном направлении — производил работы, после чего автомобиль Toyota Corolla совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
На место ДТП выезжали спасатели МАСС. Они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вытащили водителя Toyota Corolla из машины.
— Мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи. Была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств и их стабилизация от перемещения по проезжей части, — сообщили в пресс-службе МАСС.
Как уточнили в ГИБДД,
Вечером 7 июня в разных районах Новосибирска сбили двух мальчиков на велосипедах. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.