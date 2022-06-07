Двух детей на велосипедах сбили в разных районах Новосибирска
Пострадали мальчики 9 и 10 лет
Сегодня вечером, 7 июня, в разных районах Новосибирска сбили двух мальчиков на велосипедах. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Первое ДТП произошло на улице 25 лет Октября в Калининском районе Новосибирска, где автомобиль SsangYong сбил
— В 16:40 водитель 1986 года рождения двигался со стороны улицы Менделеева в сторону улицы Олеко Дундича. У дома 14 на улице 25 лет Октября он совершил наезд на велосипедиста, который переезжал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщила инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.
Пострадавшего ребенка увезли в больницу.
Чуть позже на улице Пионерской в Кировском районе Новосибирска автомобиль Toyota Corolla Spacio сбил
— В 17:06 водитель 1956 года рождения двигался по улице Пионерской и у дома 46/1 сбил велосипедиста, который переезжал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщила Юлия Ракунова.
Пострадавшего доставили в больницу.
В обоих случаях на месте аварий работает экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия.
1 июня автомобиль «Тойота-Хайлендер» на улице Семьи Шамшиных в центре Новосибирска сбил двух мальчиков 8 и 9 лет, которые сидели на дороге на ливневке.