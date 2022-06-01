«Тойота» сбила двух детей в центре Новосибирска — они сидели на дороге
Мальчики увлеклись ливневкой
Сегодня вечером, 1 июня, автомобиль «Тойота-Хайлендер» на дворовой территории на улице Семьи Шамшиных в центре Новосибирска сбил двух мальчиков 8 и 9 лет, которые сидели на дороге на ливневке.
— В 17:55 водитель 1981 года рождения двигался со стороны улицы Семьи Шамшиных в сторону дома 90/5,
В момент ДТП дети играли, машина направлялась на парковку, уточнила Юлия Ракунова.
Детей увезли в больницу.
С наступлением лета аварий с участием детей становится больше. На днях женщина на иномарке сбила