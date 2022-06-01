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«Тойота» сбила двух детей в центре Новосибирска — они сидели на дороге

Мальчики увлеклись ливневкой

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Мальчики играли, когда их сбил автомобиль

Мальчики играли, когда их сбил автомобиль

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Сегодня вечером, 1 июня, автомобиль «Тойота-Хайлендер» на дворовой территории на улице Семьи Шамшиных в центре Новосибирска сбил двух мальчиков 8 и 9 лет, которые сидели на дороге на ливневке.

— В 17:55 водитель 1981 года рождения двигался со стороны улицы Семьи Шамшиных в сторону дома 90/5, корп. 1 по дворовой территории. При повороте он совершил наезд на двух пешеходов, которые сидели на ливневке, — сообщила инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.

В момент ДТП дети играли, машина направлялась на парковку, уточнила Юлия Ракунова.

Детей увезли в больницу.

С наступлением лета аварий с участием детей становится больше. На днях женщина на иномарке сбила 11-летнего мальчика с самокатом недалеко от площади Трубникова.

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