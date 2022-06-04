Lexus выехал на встречную полосу: массовая авария произошла на Ватутина — четыре человека пострадали

В Новосибирске вечером 3 июня произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Четыре человека были доставлены в больницу.

— В 22:05 неустановленный водитель двигался на автомобиле Lexus со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону Бугринского моста и в пути следования совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с 5 автомобилями марок: Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Ford Focus, Honda Accord, Toyota RAV4, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

