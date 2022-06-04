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СрочноЧетверо пострадали в массовом ДТП на Ватутина
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Lexus выехал на встречную полосу: массовая авария произошла на Ватутина — четыре человека пострадали

В ДТП попали шесть автомобилей

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ДТП произошло вечером в пятницу

ДТП произошло вечером в пятницу

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В Новосибирске вечером 3 июня произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Четыре человека были доставлены в больницу.

— В 22:05 неустановленный водитель двигался на автомобиле Lexus со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону Бугринского моста и в пути следования совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с 5 автомобилями марок: Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Ford Focus, Honda Accord, Toyota RAV4, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Водитель автомобиля Ford Focus, пассажир и водитель автомобиля Mitsubishi Outlander и водитель автомобиля Honda Accord были доставлены в больницу для установки диагнозов. Владелец автомобиля Lexus установлен.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, а также личность водителя Lexus, который был за рулем в момент аварии.

В четверг, 2 июня, на 19-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области столкнулись три автомобиля.

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