Три иномарки столкнулись на трассе под Новосибирском — есть пострадавшие
«Мазда-Демио» выехала на встречку и столкнулась с двумя автомобилями
Сегодня вечером, 2 июня, на
В УГИБДД по Новосибирской области уточнили, что есть пострадавшие, характер полученных ими травм еще уточняется.
— Около 17:40 «Мазда-Демио» выехала на полосу встречного движения и совершила касательное столкновение с «Маздой 6», а затем с «Рено-Дастером», — рассказала НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, майор полиции Анна Варнавская.
Сегодня на улице Петухова в Кировском районе «Лада-Самара» столкнулась сначала с грузовиком Scania, а затем отлетела во второй грузовик — MAN. В результате пострадал