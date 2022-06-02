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Три иномарки столкнулись на трассе под Новосибирском — есть пострадавшие

«Мазда-Демио» выехала на встречку и столкнулась с двумя автомобилями

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Серьезное ДТП произошло в районе станции Мочище

Серьезное ДТП произошло в районе станции Мочище

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Сегодня вечером, 2 июня, на 19-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись три автомобиля. Видео последствий ДТП опубликовал паблик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В УГИБДД по Новосибирской области уточнили, что есть пострадавшие, характер полученных ими травм еще уточняется.

— Около 17:40 «Мазда-Демио» выехала на полосу встречного движения и совершила касательное столкновение с «Маздой 6», а затем с «Рено-Дастером», — рассказала НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, майор полиции Анна Варнавская.

Сегодня на улице Петухова в Кировском районе «Лада-Самара» столкнулась сначала с грузовиком Scania, а затем отлетела во второй грузовик — MAN. В результате пострадал 46-летний водитель легкового авто.

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