Смерть в «джакузи». Родители утонувшего в аквапарке подростка потребовали 10 миллионов рублей за гибель сына

— Мы очень дружные. Всегда отдыхали вместе. Сын очень ждал этой поездки, потому что она была запланирована на последний день каникул. Приехали, заполнили необходимые документы, на каждого была заведена карточка, прошли. Мои дети очень хорошо плавают, — отметила на суде мать погибшего.



По словам Евгении, до 6–7 вечера всё было хорошо: члены семьи отдыхали, купались. Сыну понравился аттракцион «Медленная река» — канал, в котором большая масса воды движется с определенной скоростью. Женщина позвала подростка пойти погреться, но тот отказался. Мать и сын договорились встретиться позже.

