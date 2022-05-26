Смерть в «джакузи». Родители утонувшего в аквапарке подростка потребовали 10 миллионов рублей за гибель сына
16-летний юноша застрял в металлической конструкции на аттракционе «Медленная река» и не смог выплыть
В Ленинском районном суде начали рассматривать дело о гибели 16-летнего подростка в новосибирском аквапарке «Аквамир». Обвинение предъявили старшему инструктору за нарушения в организации работы спасателей. Его адвокат уверяет, что трагедия — несчастный случай и подчеркивает, что парня увезли в больницу живым. Журналист НГС Павел Тиунов выслушал обе стороны.
Родители погибшего подростка смогли принять участие в судебном процессе со второй попытки. На первое заседание 23 марта они приехали в Новосибирск из Кемерово, но не взяли с собой паспорта. Приставы не пустили супругов Киприяновых в здание суда, а их допрос был отложен. 26 мая семейная пара рассказала о трагических событиях 8 января 2020 года, когда погиб их сын.
«Похоже, мы потеряли сына..»
Киприяновы планировали поездку в новосибирский аквапарк. Они уже бывали там раньше, поэтому, планируя провести в нём целый день, выехали из дома затемно, чтобы приехать к открытию. В «Аквамир» приехали глава семьи Виктор, его жена Евгения, старшая 26-летняя дочь и 16-летний сын.
— Мы очень дружные. Всегда отдыхали вместе. Сын очень ждал этой поездки, потому что она была запланирована на последний день каникул. Приехали, заполнили необходимые документы, на каждого была заведена карточка, прошли. Мои дети очень хорошо плавают, — отметила на суде мать погибшего.
По словам Евгении, до 6–7 вечера всё было хорошо: члены семьи отдыхали, купались. Сыну понравился аттракцион «Медленная река» — канал, в котором большая масса воды движется с определенной скоростью. Женщина позвала подростка пойти погреться, но тот отказался. Мать и сын договорились встретиться позже.
О том, что в аквапарке «кто-то утонул», глава семьи Виктор Киприянов услышал от посетителей. Мужчина подошел к месту ЧП и увидел, что спасатели пытаются откачать его сына.
— Он был без сознания. Инструктор — мужчина невысокого роста — оказывал сыну первую помощь. При этом его коллеги встали кругом, не давали к нему подойти. Я объяснял, что у меня есть опыт оказания первой помощи, но они этого не понимали. Одни пытались сделать искусственное дыхание, но у них ничего не получалось, а остальные просто стояли как барьер — 5–6 человек, — рассказал Виктор в суде.
Парня отнесли в медкабинет, отец пошел следом. По дороге встретил супругу, сообщил ей, что они «похоже, потеряли сына». Сотрудники аквапарка не пустили родителей в помещение, где лежал их ребенок, сославшись на проводимые реанимационные мероприятия.
— Когда приехала скорая, его вроде откачали. Мне сказали, что всё нормально, его откачали, он задышал сам, его перевезут в больницу, — вспоминает Евгения.
Супруги поехали следом за медиками. Подростка отвезли в 34-ю больницу.
«Жизнь кончилась не только у него»
Евгения Киприянова недоумевает, почему ее 16-летнего сына отвезли во взрослую больницу. Женщина уверяет, что оснащение медучреждения ей не понравилось: по ее словам, сыну не смогли сделать ни компьютерную томографию, ни МРТ. Главе семьи врачи заявили, что его сын находится в состоянии комы, у него диагностирован отек мозга. Киприяновы решили перевезти подростка в другую больницу. Через несколько дней родителям позволили навестить парня.
— Дежурный врач сказала, что всё нормально, и сердце иногда бьется само, что его отключают от аппарата. Заведующая отделением говорила, что ее беспокоит отек мозга, но какой степени этот отек, не смогла сказать. Мы решили перевезти сына в нейрохирургию, уже договорились с клиникой, но на следующий день нас уже к нему не пустили, — заявила мать погибшего.
В ночь на 13 января подросток скончался. Медики заявили родителям, что смерть наступила из-за кислородного голодания.
— Жизнь закончилась… и не только у него, — сквозь слезы заявила в суде Евгения Киприянова.
Уже в процессе расследования была проведена экспертиза, которая показала, что медики сделали всё, что было в их силах, заявил журналисту НГС адвокат Александр Тарало.
Сам виноват?!
По факту гибели подростка следственные органы возбудили уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителям». Правоохранители выяснили, что подросток нырнул в проливе аттракциона «Медленная река» — месте, которое посетители называют «джакузи»: там сильно бурлит вода и ускоряется течение. Некоторые очевидцы предположили, что подросток нырнул из любопытства, поскольку на нём были очки для плавания, другие предположили, что он мог что-то уронить.
В результате его рука оказалась у самого дна и застряла в металлической конструкции между прутьями, освободиться самостоятельно не получилось. На помощь ему бросились трое взрослых мужчин, но они не смогли быстро достать юношу из-за сильного течения. Подросток пробыл под водой около 2 минут прежде, чем его заметили.
Металлическая конструкция была демонтирована и отправлена на экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что она была опасна из-за нарушений в проектной документации. Тем не менее в аквапарке журналисту НГС заявили, что претензий к конструкции у правоохранителей нет.
В трагедии обвинили старшего инструктора Романа Кудашкина. По версии следствия, 8 января в аквапарк прибыло меньше спасателей, чем того требуют правила безопасности. В результате Кудашкин объединил зоны ответственности инструкторов, которые не могли уследить за всеми отдыхающими сразу. Согласно ч.2 ст. 238 УК РФ по предъявленному обвинению, молодому мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Кудашкин свою вину не признаёт.
— Рост парня — 180 см, глубина аттракциона — 120 см. Это говорит о том, что несовершеннолетний нарушал правила поведения на аттракционе. Обвинение высосано из пальца. Суд три раза отправлял дело в прокуратуру — там нет состава преступления. Здесь кроме оправдательного приговора ничего не может быть, это реально несчастный случай, — уверяет адвокат Кудашкина Александр Тарало.
Родители погибшего подростка в рамках процесса заявили два гражданских иска о компенсации морального вреда — по 5 миллионов рублей каждый. Роман Кудашкин продолжает работать спасателем.