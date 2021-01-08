Год назад в аквапарке погиб 16-летний мальчик. Что изменилось с тех пор? И наказали ли кого-нибудь?

В Новосибирске продолжают расследовать дело о гибели мальчика в аквапарке
Год назад —
Две минуты был под водой
В прошлом году на январских каникулах в аквапарке «Аквамир» было многолюдно — о коронавирусе еще не было и речи. Люди отдыхали, веселились и наслаждались жизнью без масок и социальной дистанции. Приехала развлечься и семья из Кемерово. Старшему
Подросток решил нырнуть в «Проливе водного аттракциона "Медленная река"». Посетители называют это место «джакузи». Здесь мощно бурлит вода и очень сильное течение, так что народное название вполне оправдано и больше соответствует действительности. Если опуститься под воду, то она легко сбивает с ног, причем сразу же.
Зачем мальчик решил нырнуть — непонятно до сих пор. Некоторые очевидцы утверждают, что подросток сделал это из любопытства, так как на нем были очки для ныряния. Другие предполагают, что он мог что-то уронить.
Рука мальчика оказалась у самого дна. Она проскользнула между прутьями, но назад так просто вынуть ее не получилось.
По словам очевидцев, подросток пробыл под водой как минимум две минуты, прежде чем его заметили. Бурлящая вода скрывала мальчика и сбивала с ног тех, кто пытался его спасти. Трое взрослых мужчин несколько минут не могли вызволить руку ребенка.
В итоге мальчика достали из воды. Он не дышал. Врачи диагностировали клиническую смерть, но смогли запустить сердце и вернуть ему дыхание. Но, к сожалению, ребенок умер в реанимации, не приходя в сознание, на пятый день после инцидента.
Реакция Следственного комитета
Следственный комитет сразу же выехал на место происшествия. Спустя сутки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». После смерти мальчика дело переквалифицировали на более тяжкую часть.
Опасную лавочку демонтировали и отправили на экспертизу, которая показала, что она была опасна.
— Были выявлены нарушения в проектной документации на лавочку, где застряла рука подростка, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
В чем заключались нарушения, следователи пока не сообщают. Но источник НГС сообщил, что расследование практически завершено и находится сейчас на финальной стадии — в ближайшее время СК должен сообщить о предъявлении обвинения.
В аквапарке после инцидента пообещали, что помогут семье, и заверили, что все аттракционы сертифицированы. Корреспондент НГС попросила прокомментировать информацию о выявленных следователями нарушениях.
— К техническому устройству аквапарка у следственных органов по результатам расследования не возникло никаких вопросов. Дело в настоящее время находится в следственном отделе СУ СК по Ленинскому району. На месте лавочки оборудовано заграждение. К самой лавочке, ее устройству вопросов у органов следствия не возникло, в том числе и по результатам экспертиз, — уверяют в аквапарке.
Родители мальчика ни тогда, ни сейчас на контакт со СМИ не идут. Родственники объясняют нежелание семьи общаться с прессой тем, что в уголовном деле «не всё так просто, как кажется на первый взгляд». Один из собеседников намекнул, что на родителей давили тем, что в трагедии виноваты именно они, так как оставили
В прошлом году мы успели снять, как выглядела та самая лавочка до ее демонтажа.
В этом году аквапарк вновь оказался в центре скандала.