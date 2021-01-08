Год назад в аквапарке погиб 16-летний мальчик. Что изменилось с тех пор? И наказали ли кого-нибудь?

Год назад — 8 января 2020 года — новосибирцев потрясла трагедия, случившаяся в аквапарке «Аквамир». 16-летний мальчик застрял в скамейке, которая находилась под водой. Его с трудом удалось вызволить, к этому времени он нахлебался воды. Врачам удалось запустить сердце подростка, но через некоторое время он всё равно скончался. Следователи сразу же возбудили уголовное дело. Прошел год с момента трагедии. Рассказываем, как продвигается следствие.

Две минуты был под водой