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Новосибирский аквапарк не смог вместить всех посетителей — они устроили драку с охраной (видео)

Разбираемся, почему аквапарк не пускал людей с билетами внутрь

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Охрана не пускает людей в аквапарк

Охрана не пускает людей в аквапарк

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В новосибирском аквапарке «Аквамир» сегодня не пускали посетителей, десятки человек столпились перед входом, а затем устроили потасовку с охраной.

Видео инцидента нам прислали наши читатели — на записи видно, как посетители не дают охраннику закрыть дверь, затем оппоненты пихают друг друга, переругиваясь матерными словами.

— Мы приехали в аквапарк, билеты куплены, а туда не пускают. На улице, на секундочку, -30, люди просто стоят. Женщина вот сходит уже с ума, пинает дверь, потому что у нее, так же как у нас, куплены билеты. Ну мы решили не мерзнуть, поедем домой, я не знаю, как это все вернем обратно, — рассказывает за кадром одна из посетительниц аквапарка.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Служба поддержки на сайте «Аквамира» уточнила, что сегодня аквапарк действительно перестал принимать клиентов.

— На данный момент доступ в аквапарк временно приостановлен по причине переполненности. Приносим свои извинения! Мы работаем в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора и приняли все возможные меры безопасности для того, чтобы гостям у нас было комфортно и спокойно. Доступ в аквапарк ограничен — не более 50% от вместимости, — рассказали в компании.

Также сообщается, что те, кто купил билет и не смог сегодня попасть в аквапарк, могут сделать это в любой день до 1 февраля 2021 года.

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