Новосибирский аквапарк не смог вместить всех посетителей — они устроили драку с охраной (видео)

— Мы приехали в аквапарк, билеты куплены, а туда не пускают. На улице, на секундочку, -30, люди просто стоят. Женщина вот сходит уже с ума, пинает дверь, потому что у нее, так же как у нас, куплены билеты. Ну мы решили не мерзнуть, поедем домой, я не знаю, как это все вернем обратно, — рассказывает за кадром одна из посетительниц аквапарка.