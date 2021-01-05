Новосибирский аквапарк сменил охранников после драки с посетителями на входе

В новосибирском аквапарке «Аквамир» поменяли охранников исистему прохода посетителей после инцидента, который произошел 4 января. НВ этот день десятки людей с купленными билетами столпились у входа — им отказывали в проходе в центр из-за принятых ограничений в связи с пандемией. В результате перебранка посетителей с охранниками переросла в потасовку.



— Друзья, администрация комплекса «Аквамир» приносит свои извинения всем, чьи планы были нарушены длительным ожиданием в очереди. Для вашего комфортного отдыха вчера ночью была полностью изменена система прохода гостей, — сообщили представители аквапарка в соцсетях.

