Новосибирский аквапарк сменил охранников после драки с посетителями на входе

В новосибирском аквапарке «Аквамир» поменяли охранников исистему прохода посетителей после инцидента, который произошел 4 января. НВ этот день десятки людей с купленными билетами столпились у входа — им отказывали в проходе в центр из-за принятых ограничений в связи с пандемией. В результате перебранка посетителей с охранниками переросла в потасовку.
— Друзья, администрация комплекса «Аквамир» приносит свои извинения всем, чьи планы были нарушены длительным ожиданием в очереди. Для вашего комфортного отдыха вчера ночью была полностью изменена система прохода гостей, — сообщили представители аквапарка в соцсетях.
Там же говорится, что в «Аквамире» увеличили штат сотрудников и сменили подрядную организацию, занимающуюся охраной.
По телефону, указанному в профилях аквапарка, корреспонденту НГС не смогли объяснить, как именно изменилась система прохода посетителей. Однако, как сообщают читатели, дозвонившиеся до операторов «Аквамира», ожидающих своей очереди посетителей теперь пускают внутрь.
— У нас сегодня такая же ситуация — все стоят в очереди. Но не на улице, а в аквапарке, на втором этаже. Если вы хотите посетить аквапарк на четыре часа, тогда приезжайте часам к четырем, места свободные будут, без проблем зайдете, — ответил оператор читателю.
Еще в сентябре Арбитражный суд признал банкротом компанию — собственника новосибирского аквапарка «ВДТ Строй». НГС узнал, как это может отразиться на посетителях аквапарка.