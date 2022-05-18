Названа предварительная причина возгорания завода под Новосибирском
После происшествия проверка продолжается
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области назвали предварительную причину пожара на предприятии «Геопласт» в Бердске. Напомним, что пожар начался утром 17 мая, пожарные боролись с огнем несколько часов.
— Предварительно было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки или электрощита производственного помещения здания, — рассказали НГС в ведомстве.
По словам пресс-службы ведомства, заключение предварительное, а на месте всё еще идет проверка — работают сотрудники лаборатории и дознаватели.
17 мая около 07:35 загорелось производственное здание на улице Химзаводской, 11/44, общая площадь пожара составляла 2110 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю и пристройки, а также повредил оборудование, находящееся внутри. В пресс-службе ГУ МЧС также сообщили, что пожар удалось локализировать за два часа, на месте работали около 40 пожарных и 12 единиц техники.
Сегодня утром в Бердске случился еще один пожар. На улице Лунной прямо на ходу загорелась маршрутка