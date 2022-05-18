Названа предварительная причина возгорания завода под Новосибирском

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области назвали предварительную причину пожара на предприятии «Геопласт» в Бердске. Напомним, что пожар начался утром 17 мая, пожарные боролись с огнем несколько часов.



— Предварительно было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки или электрощита производственного помещения здания, — рассказали НГС в ведомстве.