За неделю в Новосибирской области зафиксировали 724 термоточки
Высокий риск пожаров сохраняется в 19 районах
В Новосибирской области за неделю лесные пожары произошли на территории в 700 гектаров. В регионе сохраняется высокий риск распространения огня.
— За отчетный период по территории 16 районов зарегистрировано 84 лесных пожара, площадь около 700 гектаров. Продолжают действовать три пожара в Тогучинском, Сузунском районах на площади 114 гектаров. В период с 13 по 15 мая сложная обстановка с лесными пожарами складывалась на территории Тогучинского района. Для защиты населенных пунктов от огня применялась аэромобильная группировка, — рассказал 16 мая во время оперативного совещания в правительстве региона Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС по НСО.
В 12 районах развернуты оперативные штабы, усилена профилактическая работа. Всего за неделю с 9 по 15 мая в области зарегистрировали 724 термические точки, наибольшее количество — в Чулымском, Убинском, Каргатском районах. В 19 районах прогнозируется чрезвычайно высокая пожароопасность 5 уровня.
В конце апреля в селе Молот в Новосибирской области сгорели 6 жилых домов. Также местные жители потеряли в огне скотину, технику, надворные постройки. На месте побывали корреспонденты НГС — читайте в репортаже подробности трагедии.