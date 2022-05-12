«Газель» сгорела ночью на проспекте Дзержинского — пожар начался в моторном отсеке
Автомобиль был полностью в огне, когда приехали пожарные
Ночью с 11 на 12 мая в Новосибирске загорелась «Газель» на проспекте Дзержинского. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 23:50. Машина загорелась у здания на проспекте
— На момент прибытия автомобиль марки «Газель» был полностью в огне. Горели моторный отсек и приборная панель. Пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.
Огонь удалось локализовать в 23:57, полностью ликвидировать — в 00:09.
В конце апреля в Новосибирске рядом с торговым центром загорелись три автомобиля. Происшествие попало на видео.