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«Газель» сгорела ночью на проспекте Дзержинского — пожар начался в моторном отсеке

Автомобиль был полностью в огне, когда приехали пожарные

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Судя по кадрам с места происшествия, огонь пытались потушить до приезда пожарных

Судя по кадрам с места происшествия, огонь пытались потушить до приезда пожарных

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Ночью с 11 на 12 мая в Новосибирске загорелась «Газель» на проспекте Дзержинского. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 23:50. Машина загорелась у здания на проспекте Дзержинского, 23.

— На момент прибытия автомобиль марки «Газель» был полностью в огне. Горели моторный отсек и приборная панель. Пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Огонь удалось локализовать в 23:57, полностью ликвидировать — в 00:09.

В конце апреля в Новосибирске рядом с торговым центром загорелись три автомобиля. Происшествие попало на видео.

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