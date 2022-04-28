На Ипподромской одна за другой вспыхнули три машины — видео с места происшествия
На место ЧП выехали спасатели МЧС
Днем 28 апреля несколько автомобилей загорелись возле ТЦ «Магистраль» на улице Ипподромской в Новосибирске.
Сначала вспыхнул один автомобиль, затем пламя перешло на припаркованную рядом с ним «Тойоту Лэнд Крузер» и еще одну машину. Посетителей и сотрудников торгового центра попросили отогнать машины в сторону, пока поврежденных огнем автомобилей не стало еще больше, рассказал корреспонденту НГС очевидец.
— Выехали на тушение в 15:12, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Остальная информация пока уточняется.
Сегодня в Первомайском районе загорелись три дома. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, на пожар были привлечены поливомоечные машины для доставки воды.